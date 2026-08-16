¿Cómo consumir avena de manera inteligente para bajar el colesterol? | Foto: Pexels
¿Cómo consumir avena de manera inteligente para bajar el colesterol? | Foto: Pexels
Por José Templo

La avena suele estar presente en las recomendaciones para quienes desean mejorar su alimentación, pero este cereal también puede tener un papel importante cuando el objetivo es cuidar la salud cardiovascular. Su consumo ha sido estudiado por su posible relación con los niveles de colesterol y otros factores vinculados con el funcionamiento del corazón, especialmente dentro de una dieta equilibrada y variada. Sin embargo, aprovechar sus propiedades no depende únicamente de incluirla en la dieta, sino también de conocer qué aporta, cómo prepararla y qué presentación elegir para obtener sus nutrientes de forma adecuada. A continuación, te contamos por qué la avena puede ayudar a controlar el colesterol, cuál es la mejor forma de consumirla, qué cantidad podría ser suficiente y qué opciones conviene evitar.

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