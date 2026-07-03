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Resumen

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El Ozempic ha revolucionado la pérdida de peso, pero su éxito también ha disparado alternativas virales como el "Oatzempic", una bebida casera de avena que promete resultados similares.
El Ozempic ha revolucionado la pérdida de peso, pero su éxito también ha disparado alternativas virales como el "Oatzempic", una bebida casera de avena que promete resultados similares.
Por Milenka Duarte

Mientras el Ozempic sigue acaparando la conversación sobre la pérdida de peso y la estética de la extrema delgadez se reinstala en las redes sociales y el street style, TikTok ya encontró su propia alternativa: un vaso de avena, agua y limón bautizado como “Oatzempic”. Y es que miles de usuarios de la plataforma lo presentan como el elixir natural perfecto para controlar el apetito e incluso como el equivalente casero del popular medicamento. La promesa es tan simple como irresistible, especialmente, en un contexto donde muchas personas buscan adelgazar de forma rápida, accesible y sin recurrir a tratamientos farmacológicos.

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