Dientes sanos, cuerpo sano: la relación que nadie te explicó entre nutrición y tu boca

Cuando pensamos en nutrición, solemos imaginar intestino, hormonas, energía, metabolismo… pero rara vez pensamos en la boca. Y es curioso, porque la boca es literalmente la puerta de entrada a todo el sistema digestivo. Si algo anda mal ahí, el resto del cuerpo lo siente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? Después de leer esto vas a querer agendar tu próxima cita.

La salud dental no es solo una sonrisa bonita o no tener caries; es parte fundamental de tu salud general. Encías inflamadas, sangrado frecuente, sensibilidad o caries recurrentes no son solo “mala suerte”: muchas veces son señales de que tu alimentación y tus hábitos no están jugando a favor. Y aquí te presento un trío que quizás no habías conocido antes: boca, bacterias y nutrición, una relación más profunda de lo que crees.

Una revisión a tiempo con el especialista puede evitar problemas mayores en dientes y encías. / jacoblund

Tu boca tiene su propia microbiota (sí, otra comunidad de bichitos). Cuando hay equilibrio, todo fluye. Pero cuando la dieta está cargada de azúcares simples o refinadas, gaseosas, dulces y ultraprocesados, ese equilibrio se rompe. Las bacterias que producen ácido se multiplican, bajan el pH y provocan las caries, la erosión dental y las encías inflamadas. Pero no solo importa cuántas veces te cepillas, sino qué comes y con qué frecuencia. Picar todo el día, incluso “cosas sanas”, mantiene la boca en un estado ácido constante, y pues a tus dientes no les gusta eso.

Y hablando de dientes, estos no están hechos de cemento armado (como nos gustaría creer o como a veces los tratamos). Tus dientes y encías son tejido vivo, y necesitan nutrientes reales para mantenerse fuertes.

Calcio y fósforo: fundamentales para la estructura dental. Los encuentras en lá cteos, pescados con espina, semillas y menestras.

cteos, pescados con espina, semillas y menestras. Vitamina D: clave para que el calcio se absorba bien. Sin ella, por más calcio que consumas, no sirve de mucho.

clave para que el calcio se absorba bien. Sin ella, por más calcio que consumas, no sirve de mucho. Vitamina C: esencial para encías sanas. Su deficiencia se asocia a sangrado e inflamación. Frutas cítricas, kiwi, fresas, pimientos.

esencial para encías sanas. Su deficiencia se asocia a sangrado e inflamación. Frutas cítricas, kiwi, fresas, pimientos. Vitamina K2: ayuda a dirigir el calcio a donde debe ir (huesos y dientes, no arterias).

ayuda a dirigir el calcio a donde debe ir (huesos y dientes, no arterias). Proteína: sí, también. El colágeno de encías y tejidos de soporte depende de ella.

Ahora, no se trata de demonizar el azúcar, sino de entender cómo funciona. No es lo mismo un postre después de una comida que estar sorbiendo una bebida azucarada durante horas. Cada exposición baja el pH de la boca y le da trabajo extra a tus dientes. ¿Un tip simple y poderoso? Si vas a comer un dulcecito, intenta que sea junto a comidas, no solos, así no les das un festín a las bacterias productoras de ácido. Tus molares y esmalte lo agradecerán.

Cepillarse bien importa mucho, pero la alimentación cumple un rol igual de decisivo en la salud de dientes y encías. / Nikola Stojadinovic

Y otro punto importante: hay que masticar. Los dientes están diseñados para triturar la comida que ingerimos. Cuando hay una mala salud dental —dolor, sensibilidad, piezas dentales perdidas—, la masticación se vuelve más difícil, lo cual hace que se eviten ciertos alimentos (frutas, verduras, carnes, semillas) y termines eligiendo opciones más blandas y procesadas. Resultado: peor digestión, menos nutrientes y más inflamación. Todo está conectado.

Entonces: cuidar tu boca no es solo ir al dentista una vez al año. Es nutrirla todos los días. Una alimentación real, rica en nutrientes y más conciencia, es tan importante como el cepillo y el hilo dental. Entonces, ¿ya agendaste tu cita con el dentista? //