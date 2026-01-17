Por Maca Bustamante

Cuando pensamos en nutrición, solemos imaginar intestino, hormonas, energía, metabolismo… pero rara vez pensamos en la boca. Y es curioso, porque la boca es literalmente la puerta de entrada a todo el sistema digestivo. Si algo anda mal ahí, el resto del cuerpo lo siente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? Después de leer esto vas a querer agendar tu próxima cita.

Dientes sanos, cuerpo sano: la relación que nadie te explicó entre nutrición y tu boca
Firmas

Dientes sanos, cuerpo sano: la relación que nadie te explicó entre nutrición y tu boca

La voz crítica interna
Firmas

La voz crítica interna

Vitamina D: cómo usar atu favor la “vitamina del sol”
Firmas

Vitamina D: cómo usar atu favor la “vitamina del sol”

Relaciones tóxicas (con otros y contigo mismo)
Firmas

Relaciones tóxicas (con otros y contigo mismo)