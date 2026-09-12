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Resumen

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Algunos pescados son fuente de grasas esenciales como el EPA y el DHA.
Algunos pescados son fuente de grasas esenciales como el EPA y el DHA.
/ tbralnina
Por Maca Bustamante

Durante años le tuvimos miedo a la grasa. Comprábamos todo light, quitábamos la yema del huevo y mirábamos la palta con cierta sospecha. Hoy sabemos que la historia era bastante más compleja: no todas las grasas son iguales y algunas son esenciales para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y entre ellas están los famosos omega-3.

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