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Resumen

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"La vida nos va quitando facultades por defecto, pero entrenar potencia es una rebelión contra la entropía", escribe Claudia Ugarteche. (Foto: iStock)
"La vida nos va quitando facultades por defecto, pero entrenar potencia es una rebelión contra la entropía", escribe Claudia Ugarteche. (Foto: iStock)
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Por Claudia Ugarteche

Eran las 4 de la mañana y comía mi avena con proteína mientras me cuestionaba todo. Por qué había caído en la tentación de meterme a una competencia otra vez. Lo cuestionaba pero en el fondo sabía la respuesta: porque competir es la mejor manera de sentirte vivo, es demostrarte que todavía puedes, y yo estaba necesitando mucho de eso.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.