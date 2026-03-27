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Resumen

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"entrena para descubrir quién puedes llegar a ser", escribe Claudia Ugarteche. (Foto: iStock)
"entrena para descubrir quién puedes llegar a ser", escribe Claudia Ugarteche. (Foto: iStock)
/ Liubomyr Vorona
Por Claudia Ugarteche

Pasé años peleando frente al espejo, intentando encajar en un molde estético que no me pertenecía. Veía mi estructura física como algo que debía corregirse, sin entender que nuestra fisonomía es, en realidad, un mapa hacia nuestro propósito de vida. Tu cuerpo no es un adorno; es una herramienta diseñada con intención. Nuestra constitución no es un accidente, es la manifestación externa de nuestras fortalezas internas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.