Pasé años peleando frente al espejo, intentando encajar en un molde estético que no me pertenecía. Veía mi estructura física como algo que debía corregirse, sin entender que nuestra fisonomía es, en realidad, un mapa hacia nuestro propósito de vida. Tu cuerpo no es un adorno; es una herramienta diseñada con intención. Nuestra constitución no es un accidente, es la manifestación externa de nuestras fortalezas internas.

A mí me costó aceptar que mi naturaleza no era ser “flaca”, sino ser fuerte. Mi facilidad para ganar músculo no era un error, sino el equipo necesario para mi misión. Años después, esa fuerza que antes rechazaba es la que hoy me permite ser entrenadora y ayudar a otros a enamorarse del deporte y encontrar su lugar en él. Mi cuerpo me estaba mostrando mi vocación mucho antes de que yo estuviera lista para verla.

El deporte que elegimos suele reflejar nuestra manera de impactar al mundo. Cuando dejamos de entrenar para “borrar” lo que somos y empezamos a potenciar lo que recibimos como don, todo cambia. Un cuerpo poderoso puede estar hecho para sostener y liderar; uno resistente, para enseñar resiliencia.

Al llevar nuestra fisonomía a su versión más saludable, dejamos de pelear con el envase y empezamos a habitarlo con orgullo. El mundo no necesita copias; necesita autenticidad. No viniste a corregir tu cuerpo, sino a usarlo para generar impacto.

Tu cuerpo es tu brújula, no tu enemigo. Haz las paces con tu diseño y entrena para descubrir quién puedes llegar a ser. Disfruta el deporte como celebración diaria de estar vivo.