Vivir comparándote con otros

Compararnos es humano. Buscamos referencias para aprender, inspirarnos, sentirnos parte. Pero cuando la comparación se vuelve constante y destructiva, perdemos de vista lo más valioso: nuestra autenticidad.

Redes sociales, expectativas familiares, la cultura del éxito… todo nos empuja a medirnos con estándares ajenos. Terminamos sintiéndonos insuficientes, frustrados, atrapados en carreras que ni siquiera queremos correr.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

En KO decimos que entrenar cuerpo, mente y emociones también significa entrenar la autenticidad. Reconocer quién eres, qué quieres, qué te hace feliz.

La comparación sana motiva. La tóxica limita. El desafío es recordar que tu camino es solo tuyo. No hay un único éxito ni una sola forma de ser feliz.

Entrenar la autenticidad es elegir ser tú, incluso cuando es más fácil copiar a otros.