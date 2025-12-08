La moda de lo ‘light’: ¿es realmente una mejor opción?

Durante años nos hicieron creer que ‘light’ es igual a saludable. Que si algo tiene menos calorías, automáticamente “te cuida”. Que si dice cero azúcar o cero grasa, es prácticamente un permiso para comer sin culpa. Y en el proceso aprendimos a tenerles miedo a las calorías, pero no a buscar comida real. A evitar el azúcar, pero no a leer etiquetas. A confiar plenamente en el “0” enorme del envase sin preguntarnos lo verdaderamente importante: si no tiene azúcar, ni harina, ni calorías, ¿de qué está hecho este producto? Pero antes de entrar en el chisme nutricional, vamos a lo básico: ¿qué significa realmente ‘light’?

Este término está regulado. Un alimento solo puede llamarse así si tiene un 25% menos de calorías, azúcar o grasa que su versión original. Suena lindo, sí. Pero ‘light’ no significa saludable, nutritivo o natural. Significa simplemente: “tiene menos de…”. ¿El problema? Que cuando algo pierde grasa, azúcar o calorías, también pierde sabor, textura y estructura. Y para que el producto siga pareciéndose al original, se recurre a esa lista de ingredientes que a veces parece sacada de un laboratorio:

Edulcorantes artificiales y polioles: sucralosa, acesulfame K, aspartame, eritritol, sorbitol, maltitol… y combos varios.

sucralosa, acesulfame K, aspartame, eritritol, sorbitol, maltitol… y combos varios. Gomas y espesantes: guar, xantana, carragenina.

guar, xantana, carragenina. Sabores y colorantes artificiales: para que “sepa a algo”.

para que “sepa a algo”. Almidones modificados: para recuperar la textura perdida.

Básicamente, se agregan aditivos para que sepa como el original… sin serlo. ¿Y por qué lo ‘light’ no siempre es mejor para tu cuerpo?

Si ese producto ‘light’ que consumes te hincha, te suelta o te cae mal, es mejor abandonarlo y buscar opciones más sanas. / fcafotodigital

En el terreno nutricional, muchos productos ‘light’ terminan siendo ultraprocesados disfrazados de saludables. Sí, tienen menos calorías, pero también tienen menos nutrientes reales. Y si pensamos en salud integral —hormonas, metabolismo, digestión, energía—, no se trata solo de menos calorías, sino de más nutrición: nutrientes de calidad para tus células, tus órganos, tus tejidos, que les den lo que necesitan para que funcionen como deben. El objetivo no es comer lo menos posible; el objetivo es comer lo que realmente te nutre. Y aquí entra un punto clave: la microbiota intestinal.

Edulcorantes y tu intestino: El romance fallido

Muchos productos ‘light’ usan edulcorantes para mantener el sabor dulce sin azúcar. Pero hoy sabemos que varios de ellos pueden alterar la diversidad de la microbiota (menos bacterias buenas), cambiar la forma en la que el cuerpo maneja la glucosa (incluso sin calorías), generar malestar digestivo como gases, hinchazón o diarrea (hola, alcoholes de azúcar), y aumentar el ‘craving’ o esas ganas por dulce, porque engañan al cerebro pero no lo satisfacen. ¿Esto significa que nunca puedes consumir edulcorantes? No. Pero sí significa que no por ser ‘light’ es automáticamente mejor para tu salud intestinal.

A veces es preferible un poco de azúcar real en un alimento real que un dulce “cero”, pero lleno de aditivos. / andresr

Entonces, ¿qué hacemos?

Usa productos ‘light’ con criterio, no como solución mágica.

Lee ingredientes: si la lista parece un test de química, sospecha.

Prioriza alimentos reales, esos que tu cuerpo sí reconoce.

A veces es mejor un poco de azúcar real en un alimento real que un dulce “cero”, pero lleno de aditivos.

Escucha a tu digestión: si te hincha, te suelta o te cae mal, tu microbiota ya votó.

Recuerda que, al final, tu cuerpo no está buscando “cero”: está buscando nutrirse. Y tu intestino no quiere magia, quiere comida real. Porque cuando eliges calidad por encima de márketing, tu salud siempre gana.//