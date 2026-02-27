Cada vez vemos y escuchamos más sobre GLP-1 y GIP, Ozempic y Mounjaro en redes sociales, podcasts y conversaciones. Para algunos son la solución al sobrepeso; para otros, una tendencia pasajera. Desde el coaching nutricional y la salud metabólica, los considero herramientas poderosas que pueden cambiar vidas, siempre que se utilicen con estrategia.

Primero, entendamos el contexto. La hiperinsulinemia ocurre cuando el cuerpo produce más insulina de la necesaria. Con el tiempo, el exceso de alimentos ultraprocesados, el estrés crónico, el mal descanso y la pérdida de masa muscular alteran el “termostato” metabólico. El resultado puede ser resistencia a la insulina, aumento de grasa visceral e inflamación.

El GLP-1 es una hormona que producimos al comer y que ayuda a regular la glucosa y la saciedad. En términos simples, le dice al cuerpo: “es suficiente”. El GIP también participa en la regulación de la insulina. Los medicamentos que imitan estas hormonas disminuyen el apetito, reducen antojos y estabilizan la glucosa.

El problema no es la medicina, sino usarla sin trabajar los hábitos.

Muchas personas en tratamiento sienten alivio: menos hambre, menos “ruido mental” y mayor control. Esa es una ventana de oportunidad valiosa. Pero si en ese período no se aprende a estructurar la alimentación, priorizar la proteína, incluir fibra, entrenar fuerza y regular las emociones, el cambio no se sostiene. Al terminar el tratamiento, las viejas costumbres regresan.

El GLP-1 no nos enseña a cocinar, no organiza la agenda ni mejora la relación con el cuerpo, y tampoco protege por sí solo la masa muscular. Mucho menos resuelve el estrés o la ansiedad que suelen estar detrás de la relación con la comida.

Un enfoque responsable incluye evaluación, educación metabólica, plan de hábitos y acompañamiento. La meta no es solo perder peso, sino ganar autonomía: entender el propio metabolismo, sostener rutinas saludables y preservar la masa muscular.

La medicina puede iniciar el proceso, pero el estilo de vida es lo que lo mantiene y lo convierte en un verdadero éxito. Integrado a un coaching profundo, el tratamiento deja de ser un parche y se transforma en un puente hacia una salud integral y sostenible.