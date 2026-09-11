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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Andrii Lysenko
Por Sandra Chikhani

Muchas veces, en KO me cuentan que la fuerza de voluntad se “desvanece” hacia media tarde, cuando aparece algo dulce, algo muy salado o algo crocante que cualquier otro día habrían dejado pasar sin pensarlo. A pesar de no estar ovulando ni con la regla, provocan sin parar. Y no crean que son solo las chicas, los chicos también tienen esa vocecita que los invita a buscar un sabor estimulante. Unos días con mucho mayor intensidad que otros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.