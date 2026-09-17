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Resumen

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¿Quién dijo que a cierta edad ya deberíamos tener la vida resuelta? (Foto: Istock)
¿Quién dijo que a cierta edad ya deberíamos tener la vida resuelta? (Foto: Istock)
/ andreswd
Por Ale Llosa

¿Quién dijo que a cierta edad ya deberíamos tener la vida resuelta?

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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