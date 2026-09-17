¿Quién dijo que a cierta edad ya deberíamos tener la vida resuelta?

A veces confundimos conocernos con quedarnos iguales.

Yo creo exactamente lo contrario: puedes saber perfectamente quién eres y, aun así, querer transformarte.

He tenido que renacer varias veces. Como mujer, como fundadora, en mis relaciones, en mi manera de vivir y hasta en mi idea de lo que significa estar bien.

Y cada vez aprendí lo mismo: renacer no es empezar de cero. Es atreverte a evolucionar sin perder tu esencia.

Por eso amo las mariposas.

Antes de tener alas fueron orugas. Y no hay nada de fracaso en eso. Simplemente llegó el momento en que necesitaban otra forma para seguir creciendo.

Nos pasa lo mismo.

Hay etapas que cumplen su propósito. Sueños que cambian. Hábitos que dejan de servirnos. Versiones de nosotros que fueron necesarias, pero que ya no alcanzan para la vida que queremos construir.

En Japón existe una palabra que me encanta: saisei (再生). Habla de regeneración, de volver a dar vida, de renacer.

No significa borrar lo vivido.

Significa usarlo para crear lo que sigue.

¿Cómo saber si estás lista para tu próxima transformación?

Hazte tres preguntas:

¿Qué quiero conservar?

Tu esencia, tus valores, lo que todavía te representa.

¿Qué necesito soltar?

Una creencia, una costumbre, una exigencia o una versión de ti que ya cumplió su ciclo.

¿Qué quiero explorar?

Algo nuevo que te dé curiosidad, energía o ganas de crecer.

Y después haz algo con esas respuestas.

Porque reinventarte no ocurre pensando quién quieres ser.

Ocurre practicándolo.

La primavera nos lo recuerda: florecer no es volver a ser como antes. Es responder a una nueva temporada con una nueva forma de crecer.