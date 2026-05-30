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Resumen

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Recientemente, Marc Jacobs relanzó su línea de maquillaje con una propuesta visual que se diferencia de las otras líneas beauty de diseñador.
Recientemente, Marc Jacobs relanzó su línea de maquillaje con una propuesta visual que se diferencia de las otras líneas beauty de diseñador.
Por Elida Morillo

Durante los últimos años, la estética Clean Girl se convirtió en una de las tendencias más influyentes de internet. Piel luminosa, maquillaje casi imperceptible, moños pulidos, joyería delicada y una paleta dominada por blancos, beige, negro y gris definieron una generación de contenidos en redes sociales. El mandato era claro: verse impecable y perfectamente curada. Pero no podemos ignorar que algo parece estar cambiando.

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