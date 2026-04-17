En línea con su propósito de promover el bienestar integral a través del movimiento, KO lanza KO Masters, una nueva propuesta diseñada para acompañar a las personas en una etapa donde la salud, la energía y la independencia física se vuelven protagonistas.

KO Masters nace como un programa especializado que busca fortalecer el cuerpo desde una mirada consciente, priorizando la movilidad, la resistencia cardiovascular y la fuerza funcional. A través de sesiones adaptadas y guiadas por entrenadores especializados, el programa está enfocado en mejorar la calidad de vida y fomentar un estilo de vida activo y sostenible en el tiempo.

Está pensado especialmente para personas que nunca han hecho ejercicio, que lo están retomando o que buscan volver a moverse de manera segura y progresiva, encontrando en el movimiento una herramienta real de bienestar.

Un concepto diferente

Más allá del entrenamiento, el programa propone una mirada más amplia: apostar por la longevidad, la independencia y una mejor calidad de vida.

Con KO Masters podrás sentirte mejor de salud.

Con KO Masters, buscan acompañar a más personas a mantenerse activas, fuertes y conectadas con su cuerpo, sin importar la etapa en la que se encuentren, promoviendo que se sientan capaces, seguras y felices en su día a día.

El programa se desarrollará en los estudios de KO y contará con una metodología accesible, progresiva y segura, pensada para adaptarse a distintos niveles y necesidades.

Próximas fechas para probar KO Masters:

21 de abril | Sede La Mar

22 de abril | Sede Barranco

23 de abril | Sede Jockey

(*) Todas las sesiones a las 10:30 a.m.