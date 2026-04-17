Resumen

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KO Masters se desarrollará en los estudios de KO.
KO Masters se desarrollará en los estudios de KO.
Por Redacción EC

En línea con su propósito de promover el bienestar integral a través del movimiento, KO lanza KO Masters, una nueva propuesta diseñada para acompañar a las personas en una etapa donde la salud, la energía y la independencia física se vuelven protagonistas.

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