Tu mente no es objetiva. No está diseñada para hacerte feliz, sino para protegerte. Y muchas veces, en ese intento, exagera, distorsiona y crea historias que no necesariamente son reales. El problema es que no siempre lo notas. O peor aún: lo notas, pero igual le crees. Nos pasa a todos.
Tu mente no es objetiva. No está diseñada para hacerte feliz, sino para protegerte. Y muchas veces, en ese intento, exagera, distorsiona y crea historias que no necesariamente son reales. El problema es que no siempre lo notas. O peor aún: lo notas, pero igual le crees. Nos pasa a todos.
Le crees cuando te dice que no eres suficiente. Le crees cuando anticipa un futuro que aún no existe. Le crees cuando te convence de que algo saldrá mal… sin evidencia.
Así, sin darte cuenta, empiezas a vivir condicionado por pensamientos que nunca cuestionaste.
La mente es experta en crear narrativas: toma un hecho pequeño y lo convierte en una historia completa. Una mirada se vuelve rechazo. Un error, fracaso. Un silencio, abandono. Pero eso no es la realidad, es una interpretación. Y vivir desde la interpretación —sin conciencia— es vivir atrapado.
No se trata de eliminar esos pensamientos, porque eso es imposible. Se trata de desarrollar criterio interno. Aprender a preguntarte: “¿esto que estoy pensando es verdad o es solo mi mente en modo alerta?”. Ese pequeño espacio de duda lo cambia todo.
Ahí recuperas poder. Empiezas a elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Comprendes que no todo lo que aparece en tu mente merece quedarse. Y en ese proceso, algo se ordena: tu energía, tus emociones y tus decisiones.
No es magia, es entrenamiento. Es observar sin reaccionar de inmediato, respirar antes de creer una historia y volver al presente cuando la mente se dispara.
Cuando entiendes que tu mente puede mentir, dejas de ser víctima de ella y comienzas, poco a poco, a liderarte. Ese es el inicio de tu nueva versión.