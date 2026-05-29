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Resumen

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(Foto: iStock)
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/ FG Trade
Por Sandra Chikhani

Sé que esto puede incomodar un poco, pero ahí va: piensa en la última vez que comenzaste algo “con todo”. Una dieta “mágica”, una nueva rutina de sueño, ese plan de hidratación que esta vez sí ibas a respetar. ¿Cuántos días duró? ¿Una semana? ¿Tres? ¿no recuerdas?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.