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Resumen

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En realidad, todos tenemos glucosa circulando en la sangre y necesitamos de ella. Es una de las principales fuentes de energía del cuerpo y cumple un papel esencial en el cerebro.
En realidad, todos tenemos glucosa circulando en la sangre y necesitamos de ella. Es una de las principales fuentes de energía del cuerpo y cumple un papel esencial en el cerebro.
Por Maca Bustamante

Son las 11 de la mañana, tienes un bajón de energía, y ya estás pensando en otro café. Has terminado de almorzar y tu cerebro pide siesta. Llegan las 4 de la tarde y aparece una necesidad casi existencial de comer algo dulce… ¿Te suena todo esto familiar? Aunque nos hayan hecho creer que es falta de disciplina, muchas veces es tu cuerpo mandándote una señal clara. Entonces, toca hacernos la pregunta: ¿cómo se está comportando tu glucosa durante el día?