3 batidos que puedes tomar sin temor a subir peso

Los batidos de fruta siempre son los mejores compañeros para el verano, para la salud y para bajar de peso. Depurar y limpiar el cuerpo no debe ser una tarea complicada, es mucho más fácil de lo que se cree y se puede conseguir con productos que son 100% naturales que se pueden consumir a diario.

3 batidos para perder peso

Para perder de peso no se necesita demasiada fuerza de voluntad. La idea consiste en saber qué comer y qué no, y cómo comerlo para ir cumpliendo de a pocos los objetivos que te has propuesto, sin que los alimentos pierdan los nutrientes que nos aportan. A continuación, presentaremos 3 ideas de batidos infalibles.

1. Batido de papaya y plátano

Corta en trozos, no demasiado grandes, la papaya y el plátano. Una vez realizado este paso, ponlas en una licuadora y comienza a batirlas.

A continuación añade ralladura de limón y vuelve a batir.

Ahora colócale leche, dos yemas de huevo y un poco de azúcar. Mezcla bien y veremos hasta que la textura sea la que más nos guste. Si te gustaría tener una textura un poco más líquida, añade un poco más de leche.

Cuando tenemos el batido, solo tenemos que añadir el hielo picado, mover un poco más y estará listo para servir.

2. Batido de piña y apio

Para empezar, corta las piñas en cubos y lava bien el apio. Luego, exprime medio limón y échalo encima.

Seguidamente, cortamos el apio para facilitar el licuado y lo pasamos a la licuadora con una cucharada de miel.

Por último, bate todo durante unos segundos, hasta conseguir una bebida bien homogénea.

3. Batido de fresa con leche

Un clásico, para comenzar, lava bien las fresas en agua, quita los tallos verdes y córtalos en trozos pequeños.

Metén las fresas en azúcar y las déjalas reposar una media hora más o menos en la nevera.

Pasado ese tiempo, pon las fresas en la batidora y añade la leche.

Bate bien para integrar todos los ingredientes correctamente, hasta que quede una mezcla cremosa.

Como no queremos que esté demasiado dulce, puede ser una buena opción usar el edulcorante.

Ahora solo hace falta servir. Recuerda, es un batido que está mucho más rico frío. Si notas que no está demasiado frío, solo lo tienes que meter en la nevera o colocarle un poco de hielo.

Tomar o comer frutas y verduras nos hace más felices

No hay alimento o receta que nos asegure la felicidad, pero el cuerpo es tan sabio que segrega diferentes hormonas como la serotonina y la dopamina que nos la dan cuando nos alimentamos. La primera controla las emociones y el estado de ánimo, y la segunda el placer. Se tratan de dos neurotransmisores del cerebro que podemos activar con ciertos alimentos, en especial las frutas y las verduras.

“Aunque no existen alimentos ricos en serotonina o que la contengan, existen precursores de su producción, como el triptófano, que se obtiene a través de nuestra dieta”, afirma Miren Aierbe, asesora culinaria y nutricionista de Florette a CuidatePlus.

Es sumamente complicado mantener una alimentación balanceada y según diferentes encuestas, una de las principales razones es que no encuentran la falta de tiempo para preparar, planificar recetas y la dificultad de saber los platos sanos que gusten a todos los miembros de la familia.

Cuando se incluyen frutas y verduras a la dieta trae diferentes beneficios: