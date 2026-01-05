Carril segregado en la caótica Av. Abancay: Su impacto y la réplica en otras vías de Lima

Este caos provoca que el promedio de velocidad que alcanza un vehículo de transporte público por este tramo de 1.18 kilómetros sea de apenas 11 kilómetros por hora, según estudios técnicos de la Autoridad Nacional de Transporte (ATU). “Con la segregación física que estamos implementando y el cumplimiento de la misma se podrán alcanzar los 20 kilómetros por hora; esto para el usuario se traduce en que en lugar de pasar 20 minutos estancado recorrerá el tramo en más o menos 6 minutos”, destaca para El Comercio Pavel Flores, vocero de la ATU.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El pasado 20 de diciembre, este organismo especializado del MTC inició la implementación de carriles segregados para vehículos de transporte público y privados en esta importante arteria de la ciudad.

“Nuestros especialistas identificaron diversas aristas en esta problemática. Dentro de las cuales se encuentran el comercio informal, el transporte informal, la cantidad de colectivos que circulan por ella. Todo esto genera una carga vehicular altísima, según los cálculos de nuestros técnicos en un día por Abancay circulan aproximadamente de 40 a 45 mil vehículos”, detalla Flores.

- Separación en marcha -

“Lo que propone la ATU no solo es la solución más razonable sino eficiente y sostenible para organizar el espacio vial priorizando el transporte público, que es el modo más usado en Lima Metropolitana”, destaca el arquitecto, urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, Aldo Facho.

Con la implementación del carril segregado, el cual irá desde el cruce con el jirón Amazonas hasta el cruce con la Avenida Nicolás de Piérola, se busca finalmente ordenar el flujo de 21 buses del Plan Regulador así como las unidades del Corredor Morado.

Para ello, la ATU está recurriendo a una modificación estructural, señalética y de fiscalización en la zona. “Lo que estamos haciendo es intervenir en la segregación física de la vía, ya iniciaron las obras para colocar bolardos de metal y topellantas de color negro con amarillo. Cada tres metros de topellanta hay un bolardo. Eso nos ayuda primero a mantener un orden, segundo a diferencia de los jersey estos no ocupan tanto espacio en la vía, y tercero a que los vehículos no puedan ingresar con facilidad. Además, se implementará una señalética horizontal delineada de azul como autoriza la normativa nacional, aparte que en cada inicio de los cruces perpendiculares habrá una señalética que indica ‘solo bus’”, precisa Flores.

La implementación de bolardos y topellantas busca impedir la invasión de los carriles exclusivos. / JULIO REAÑO / EL COMERCIO

Facho agrega que este modelo se aplicó en Lima hace décadas en vías como la Av. Tomás Marsano o la Av. Brasil; sin embargo, “se aplicó con un enfoque aún del siglo pasado y no ha tenido una actualización que sí han experimentado ciudades como Buenos Aires o Sao Paulo”.

La propia avenida Abancay ya había sido sometida a una modificación de este tipo. En junio del 2022 la ATU, en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció la implementación de carriles segregados en esta avenida. En el camino, sin embargo, el desorden volvió.

Esta vez, explica Flores, la diferencia residirá en dos factores. “La principal diferencia es la segregación física, la intervención en la vía que estamos haciendo con bolardos de metal. Pero un punto adicional es el seguimiento, el control, la tarea conjunta que tenemos con la PNP, con la MML para la red semafórica. Anteriormente no se le había dado quizás ese monitoreo, ese seguimiento, se hizo solo en un tramo o quedó en un proyecto”, comenta.

La ATU reconoce la importancia que tendrá la fiscalización para que el carril segregado funcione esta vez.

Otro factor importante que podemos encontrar en iniciativas similares, como la adoptada en las avenidas La Marina o Arequipa, es la dificultad para controlar que vehículos no autorizados invadan los carriles segregados. Flores insiste en la importancia que tendrá para esto la colaboración entre las instituciones, apostando por los esfuerzos para educar a conductores y peatones, pero también asegura que se sancionarán las violaciones al reglamento.

“Nosotros tenemos tres convenios con la PNP, uno destinado al cuidado de la construcción de la Línea 2, otro al cuidado del aeropuerto internacional Jorge Chávez y el tercero exclusivamente a toda nuestra actividad de fiscalización. Mientras esté un fiscalizador de la ATU va a haber presencia de la PNP. En este caso en particular eso reviste una mayor importancia porque invadir el carril segregado será sancionado con la G-10 que no puede ser impuesta por la ATU pero sí por la PNP. Esto significa una multa de 440 soles y de 20 puntos al récord del conductor, es una infracción grave según el Reglamento Nacional de Tránsito”, asegura el vocero.

Uno de los mayores retos que han presentado los carriles segregados en la ciudad es la incapacidad de evitar que sean invadidos por unidades ajenas al propósito. / JULIO REAÑO

- Posibilidad de réplica -

Flores destaca que el proyecto de segregación es considerado como una medida de alta efectivad económica y de rápida implementación. "Es una inversión de bajo costo, de aproximadamente 120 mil soles, porque se utilizan materiales y personal con los que ya cuenta la ATU. Inició el 23 de diciembre y para el 20 de enero estaríamos listos para poder ver este cambio en la vía“, detalla.

Esto ha llevado a que los especialistas de ATU ya evalúen implementar medidas similares en avenidas como Angamos o los tramos pendientes en Tomás Marsano, lo que se enmarcaría en un plan denominado Red de Carriles Bus.

Facho celebra esta iniciativa debido a los múltiples beneficios que acarrea. “Estas obras no solo pueden ser vistas como vialidad porque además de ordenar el transporte público y mejorar su flujo aportan urbanidad y calidad estética al espacio público porque mejoran la experiencia y aportan valor”, destaca.

El especialista también resalta que esta medida permitirá una fiscalización más efectiva de unidades e invita a que se acompañe de otras acciones complementarias. “Tenemos un transporte público absolutamente obsoleto, con unidades que no deberían ofrecer transporte público en vías metropolitanas. Las combis y las cousters pueden funcionar en zonas más periféricas donde hay menor demanda de viajes”, indica desde el ángulo de transporte.

El siguiente paso, agrega Facho, está en el plano del desarrollo de infraestructura. “Los bypasses y las vías elevadas deben hacerse como parte de un sistema integral. No puedo hacer un bypass y luego me atoro en el siguiente nodo, debe ser una vía continua que resuelva todo un flujo de dos puntos buscando evitar la ciudad, me refiero a autopistas urbanas o anillos periféricos como tienen en otras ciudades”, precisa.

En ese sentido, el urbanista celebra que “por primera vez en la historia de Lima” se cuente con un plan de movilidad metropolitano aprobado por la ATU. “Los carriles segregados en la ciudad permitirán ver dónde realmente necesitaré un Metropolitano o revisar las líneas de metro futuras. Es muy importante que este proyecto Abancay, y ojalá también en Tacna, esté acompañado de completar la Av. Grau hacia San Juan de Lurigancho. Es importante que esa vía se complete para que finalmente se genere el anillo del centro. De esa manera, con un metrobus por Abancay, otro por Tacna, y el anillo de Grau, podremos ver realmente cuántos vehículos se sostienen en superficie y qué medidas resolver”, acota.