Con esta medida la ATU espera reducir en 15 minutos el tiempo de tránsito en los casi dos kilómetros intervenidos.
Carril segregado en la caótica Av. Abancay: Su impacto y la réplica en otras vías de Lima
Cruzar las 11 cuadras por las que la avenida Abancay atraviesa el Centro de Lima puede parecer una pesadilla: vendedores en triciclos interrumpiendo cruces peatonales, autobuses cruzados entre dos carriles o colectivos detenidos sin importarles la luz de los semáforos mientras se disputan a gritos y bocinazos cada pasajero.

