Un túnel bajo la Avenida Abancay: el proyecto que propone peatonalizar la vía más caótica del centro de Lima

¿Es posible convertirla en un gran parque? Es es el proyecto de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima - Prolima que se encuentra en etapa de estudios iniciales y que, de concretarse, implicaría una transformación completa de esta zona clave de la capital.

Con una extensión de 11 cuadras desde el Puente Ricardo Palma (sobre el río Rímac) hasta la avenida Miguel Grau, la avenida Abancay es una de las principales vías de conexión con San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país. Según Prolima, para viajar desde dicho distrito hasta La Victoria en hora punta la velocidad vehicular solo llega a 25km/h, con puntos de la avenida Abancay donde no se supera los 10 km/h.

El proyecto contempla la construcción de un túnel 6.93 kilómetros desde la avenida Abancay hasta la avenida Perú en San Juan de Lurigancho, con un ancho de 32 m y una altura de 23 m, a una profundidad promedio entre los 40 a 50 m. La idea es reducir la congestión vehicular en un 90%, rescatar la escala urbana original del jirón Abancay (antigua configuración hasta su demolición en 1944) y volver a conectar Barrios Altos con el Damero del Centro Histórico de Lima.

La configuración del túnel propone un diseño de doble nivel con dirección ida y vuelta en cada una. El transporte público iría en el nivel superior y el transporte privado, en el nivel inferior. Además, en la nueva infraestructura de transporte incluye cuatro estaciones subterráneas implementadas con áreas comerciales y diseños representativos del Centro Histórico de Lima: Parque Universitario, Biblioteca, Jr. Ancash y Jr. Huánuco.

El trazo del túnel incluye atravesar el Cerro San Cristóbal. Además, se contempla que la vía soterrada discurrirá por el subsuelo de once bienes inmuebles de Lima Centro, entre ellos tres que han sido declarados monumentos históricos y otros 8 de una antigüedad mayor de 50 años. La construcción del túnel implicará implementar un plan de afectaciones y compensaciones debido a que en San Juan de Lurigancho el trazo incluye unos 40 predios privados.

Una vez que todo el trafico vehicular se traslade al futuro túnel, el proyecto propone construir un Parque Lineal “con enfoque de Paisaje Urbano Histórico” y tres áreas de intervención a través de tratamientos superficiales con enfoque paisajista y urbanista en las áreas de sus inserciones urbanas del túnel en La Victoria, Rímac y San Juan de Lurigancho.

Solo en Abancay, el proyecto plantea 64,000 m2 de parque lineal, con 4 parques arqueológicos y más de 7 bosques urbanos “en los cuales se contará con zonas para niños y zonas comerciales, y el acceso a 03 estaciones subterráneas”, según Prolima. Esto implica la remodelación del pavimento superficial en el área, construcción de veredas, ciclovías, adquisición e instalación de luminarias. “Se contará con una sola calzada vehicular en todo su espacio longitudinal, buscando solo su uso exclusivo ante emergencias u otros”, indicaron.

En total, la obra costaría S/ 2’490.348.012,47, monto que incluye el expediente técnico y las oras provisionales y preliminares. El proyecto, con Código Único de Inversiones 2665460, se encuentra en etapa inicial y aun debe ser aprobado por el Concejo Metropolitano.

Solo la construcción del túnel está proyectada en 24 meses, sin contar con la implementación del parque lineal y demás componentes paisajísticos que iniciarán obra una vez concluidos los trabajos subterráneos. De acuerdo con la información brindada al portal Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto total estaría terminado en 12 semestres, con término planificado para el 2031.

Este proyecto busca integrar Barrios Altos y el Damero de Pizarro, además de los jirones Junín y Áncash, para que se pueda descongestionar la destacada vía y al mismo tiempo se consiga un espacio público para el disfrute de los ciudadanos.