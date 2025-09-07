El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a través de su Proyecto Catastro Urbano Nacional, desarrolló el Taller de Inducción para el uso de la información catastral en la formulación y actualización de instrumentos de gestión de riesgo de desastres Lima, en el Museo Metropolitano de Lima.

El evento se desarrolló en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la participación de la Gerencia de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima y el Instituto Catastral de Lima (ICL).

En la ceremonia inaugural el Cofopri se comprometió a dotar a los gobiernos locales de las herramientas necesarias para enfrentar, con conocimiento y planificación, los riesgos de desastres que nos amenazan, más aún en un país como el nuestro, donde la vulnerabilidad es permanente.

De igual manera, se destacó que el catastro no solo es un registro de predios, sino es una herramienta estratégica para salvar vidas ya que permite identificar a las familias más vulnerables. Por ello, contar con un catastro actualizado, aplicado a la gestión de riesgos de desastres, es una tarea impostergable para todos.

Durante el taller, se presentaron experiencias y enfoques técnicos sobre la aplicación de la información catastral en instrumentos de prevención y respuesta, así como, el rol del catastro en la formulación de planes de gestión del riesgo.

Asimismo, se dio a conocer que más de 100 funcionarios y servidores de 22 municipalidades priorizadas ya se vienen formando en el Programa de Especialización en Catastro Urbano Nacional (PECUN 2025).

Cabe destacar que el Proyecto Catastro Urbano Nacional tiene como fin mejorar la cobertura del servicio del catastro en 22 distritos priorizados de las regiones de Lima, Lambayeque y Piura.