Indeci exhorta a reforzar techos, ventanas y embarcaciones ante posibles riesgos. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó que la costa peruana experimentará de ligera a moderada intensidad desde hoy domingo hasta el martes 9 de setiembre, con ráfagas que alcanzarán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora (Km/h).

Según el aviso meteorológico N.° 313, de nivel de alerta amarillo, se prevén vientos cercanos a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, próximos a los 22 km/h en la costa sur y valores de hasta 35 km/h en la costa de Ica.

Autoridades locales deben realizar inspecciones de seguridad en edificaciones. (Foto: Andina)
Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se espera la presencia de cobertura nubosa con , niebla y neblina, especialmente en zonas próximas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Las regiones comprendidas en este pronóstico son Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Ante este escenario, el (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.

Alerta amarilla alcanza a ocho departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. (Foto: Andina)
Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.

El Indeci, a través del (COEN), viene monitoreando las condiciones meteorológicas en los departamentos alertados y coordinando con las autoridades locales para mitigar los impactos de este evento climático.

