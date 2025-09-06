La compañía Minera Poderosa emitió un comunicado para rechazar las acusaciones que señalan que la empresa estaría vinculada al ataque con dinamita contra una vivienda en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

“Rechazamos de manera categórica las declaraciones del Sr. Roy La Rosa Toro Sánchez, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE), quien ha señalado de forma infundada que Compañía Minera Poderosa estaría vinculada al ataque con explosivos ocurrido el 4 de septiembre”, manifestó la empresa en su pronunciamiento.

Ello, luego de que el ingeniero Roy La Rosa denunciara que Poderosa estaría tras el atentado contra su vivienda, señalando que la compañía contrata personas para desalojar a mineros artesanales y que el explosivo usado contra su vivienda tendría origen en dicha empresa, pues contiene un ANFO regulado que solo ellos podrían solicitar.

También sostuvo que la raíz del conflicto está vinculada a la disputa por labores mineras en la provincia de Pataz.

“Aunque pongo en riesgo mi vida, debo decir que los responsables son la empresa minera Poderosa junto con sus acopios. Ellos contratan personas para quitarles sus minas a los mineros artesanales”, denunció.

Ante estas declaraciones, Poderosa señala que estos dichos carecen de sustento alguno y se contradicen con los avances de la investigación oficial. “Las personas presuntamente responsables del atentado ya han sido detenidas y han confesado que fueron contratadas por un tercero”, expresó la compañía.

Poderosa negó los hechos y aseguró ser víctima de la minería ilegal en Pataz. (Foto: Difusión)

También rechazaron las acusaciones respecto al uso de explosivos. “Minera Poderosa cumple estrictamente con toda la normativa vigente en materia de control y trazabilidad de insumos fiscalizados”, dice el comunicado.

“Nuestra empresa, que ha sido y sigue siendo víctima del embate de la minería ilegal y del terror que esta ha desatado en Pataz, no promueve ni tolera ningún tipo de violencia ni vínculo con actividades ilícitas”, concluye la empresa.