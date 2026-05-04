Resumen

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De acuerdo con la compañía, estos cambios buscan garantizar la continuidad en la gestión. Foto: GEC.
De acuerdo con la compañía, estos cambios buscan garantizar la continuidad en la gestión. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Compañía Minera Poderosa ha designado a Daniel Torres Espinoza como nuevo Gerente General de la compañía en reemplazo de Marcelo Santillana.

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