La Compañía Minera Poderosa ha designado a Daniel Torres Espinoza como nuevo Gerente General de la compañía en reemplazo de Marcelo Santillana.

Torres cuenta con una trayectoria en el sector minero, con más de 25 años de experiencia liderando operaciones de alta complejidad. Forma parte de Minera Poderosa desde hace más de 9 años, donde se ha desempeñado como Gerente de Operaciones, rol desde el cual ha impulsado la eficiencia operativa, implementando mejoras continuas en beneficio de la operación.

Minera Poderosa remarcó que su designación, la cual se hará efectiva el 1 de mayo, responde a una línea de sucesión interna que garantiza continuidad en la gestión, conocimiento profundo de la operación y alineamiento con la cultura y objetivos estratégicos de la compañía.

Cabe precisar que Santillana, luego de una exitosa carrera de más de 40 años en la organización, continuará ejerciendo su rol de miembro del directorio de Compañía Minera Poderosa.

La empresa destacó su legado en el fortalecimiento operativo, la mejora de la eficiencia en unidades mineras y la consolidación de relaciones con comunidades y stakeholders. “Su gestión ha sido clave para posicionar a Compañía Minera Poderosa como un actor relevante en el sector”, precisaron.

Por su parte, Pio Carrasco estará ocupando el cargo de gerente de Operaciones en reemplazo de Torres. Carrasco cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector.

Finalmente, la empresa también da la bienvenida a Luis Vásquez Madueño, quién ocupará el cargo de gerente de Asuntos Corporativos con efectividad a partir del 1 de mayo. Vásquez cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector hidrocarburos, aportando así una visión importante a la organización.