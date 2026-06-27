La Asociación de Exportadores (ADEX) exigió una “respuesta firme del Estado” tras el atentado registrado el 24 de junio contra una sede administrativa de la Compañía Minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El ataque ocurrió en la unidad de producción Santa María, cuando desconocidos lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimétrico de las instalaciones, que provocó daños en la infraestructura del complejo minero.

Más grave aún, el ataque dejó a dos trabajadores de una empresa contratista con traumas y lesiones auditivas severas, por lo que recibieron atención especializada en Trujillo.

Compañía Minera Poderosa denunció nuevo atentado que dejó dos trabajadores heridos y ocasionó severos daños en la infraestructura administrativa de la empresa. Foto: Minera Poderosa. / SYSTEM

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Adex pide identificar, capturar y sancionar a los responsables

Ante lo ocurrido, ADEX expresó su rechazo categórico a la violencia y su solidaridad con los afectados, al advertir que estos hechos reflejan un deterioro de la seguridad en el país. En esa línea, exigió acciones concretas para frenar la criminalidad.

“Exigimos una investigación exhaustiva que permita identificar, capturar y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de este atentado. Del mismo modo, exhortamos al Gobierno a adoptar medidas para restablecer el orden, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger las operaciones de las empresas formales, asegurando la plena vigencia del Estado de derecho”, señaló el gremio mediante un comunicado.

Por su parte, la Compañía Minera Poderosa calificó el hecho como un acto terrorista vinculado a la minería ilegal que opera en la zona de Pataz.

“Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura, e instamos a las autoridades competentes a adoptar acciones firmes y efectivas”, indicó la empresa.

Finalmente, la minera informó que viene colaborando estrechamente con la Policía Nacional, compartiendo información para facilitar el desarrollo de las investigaciones.

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