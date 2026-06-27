El 24 de junio, un atentado con explosivos afectó la sede administrativa de la unidad de producción Santa María, en Pataz | Foto: extraído del portal Rumbo Minero
El 24 de junio, un atentado con explosivos afectó la sede administrativa de la unidad de producción Santa María, en Pataz | Foto: extraído del portal Rumbo Minero
Por Redacción EC

La Asociación de Exportadores (ADEX) exigió una “respuesta firme del Estado” tras el atentado registrado el 24 de junio contra una sede administrativa de la Compañía Minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad.

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