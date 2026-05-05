En el 2025, Perú representó el 0,31% de las importaciones de Estados Unidos, ubicándose como su trigésimo séptimo proveedor, lo que evidencia el amplio potencial para seguir creciendo y consolidar su presencia en ese mercado, uno de los más dinámicos y exigentes a nivel global, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez.

El anuncio se dio durante una reunión con el embajador de EE.UU. en el país, Bernie Navarro, en la que se abordaron los avances y desafíos en el marco del bicentenario del inicio de relaciones entre ambas naciones. “El avance del nearshoring y la búsqueda de proveedores confiables abre nuevas posibilidades en el objetivo de profundizar nuestra inserción en ese destino”, dijo.

En ese marco, recordó que esa nación ha sido un socio clave en el desarrollo exportador peruano desde las primeras preferencias comerciales en los años setenta, pasando por el ATPA en los noventa y el impulso del ATPDEA, que abrió oportunidades a miles de pequeñas empresas, hasta la firma del Acuerdo de Promoción Comercial en 2006 y su entrada en vigor en 2009, que marcó un antes y un después en la integración económica.

“A 17 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), el comercio bilateral ha mostrado un desempeño sólido, con un crecimiento de 133% y un intercambio que superó los US$ 21 mil millones en el 2025”, detalló en la reunión en la que participaron los directores del gremio y exportadores de diversas actividades.

Adex recordó que en el 2025 el Perú exportó 2 mil 165 partidas por US$10 mil 182 millones a EE.UU., de las cuales una parte importante accedió en condiciones preferenciales, contribuyendo al posicionamiento de productos en nichos de alto valor. Este nivel representa una oportunidad concreta que nos permitirá diversificar la oferta exportable y fortalecer sectores con mayor valor agregado.

En ese sentido, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones no tradicionales peruanas, concentrando el 30% del total, con sectores como agroindustria y confecciones liderando el desempeño. “Más allá de las cifras, el vínculo ha contribuido a elevar estándares, fortalecer cadenas productivas y generar oportunidades para miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas”, sostuvo.

Tello Ramírez añadió que entre el 2009 y el 2025, los envíos peruanos hacia ese mercado crecieron 115.3%, impulsados principalmente por la agroindustria y las confecciones. En paralelo, las importaciones procedentes de ese país avanzaron 152.7%, reflejando una relación comercial dinámica, de doble vía y con beneficios mutuos. Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir impulsando una agenda que permita aprovechar este amplio espacio de crecimiento, promoviendo una relación económica cada vez más sólida, moderna y estratégica entre ambas economías.