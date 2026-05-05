Resumen

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César Tello Ramírez, presidente de Adex junto a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos. Foto: Adex.
César Tello Ramírez, presidente de Adex junto a Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos. Foto: Adex.
Por Redacción EC

En el 2025, Perú representó el 0,31% de las importaciones de Estados Unidos, ubicándose como su trigésimo séptimo proveedor, lo que evidencia el amplio potencial para seguir creciendo y consolidar su presencia en ese mercado, uno de los más dinámicos y exigentes a nivel global, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez.

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