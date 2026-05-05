La pobreza monetaria extrema en el Perú se redujo a 4,7% en el 2025, lo que representó una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta mejora implicó que alrededor de 258.000 personas dejaran de encontrarse en esta condición en el último año.

La reducción estuvo explicada principalmente por el desempeño del área rural, donde la pobreza extrema cayó de 15,5% en el 2024 a 11,4% en el 2025, lo que significó una disminución de 4,1 puntos porcentuales. En el resto urbano, el indicador también retrocedió, aunque de forma más moderada, al pasar de 3,0% a 2,8%. En el área rural, la pobreza extrema alcanzó 11,4%, mientras que en el resto urbano se ubicó en 2,8% y en Lima Metropolitana en 3,6% en el 2025.

La pobreza monetaria extrema en el Perú se redujo a 4,7% en el 2025, lo que representó una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Foto: AFP) / MARCO GARRO

En Lima Metropolitana la pobreza extrema aumentó de 3,3% en el 2024 a 3,6% en el 2025, lo que implicó un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Este resultado contrasta con la tendencia observada en el resto del país y pone en evidencia presiones específicas sobre los hogares de menores ingresos en la capital.

La pobreza monetaria extrema se define como la situación en la que el gasto per cápita no cubre el costo de la canasta básica de alimentos, estimada en S/ 260 mensuales por persona en el 2025. Para un hogar de cuatro personas, este valor ascendió a S/ 1.040 mensuales.

En el 2025, la población en situación de pobreza extrema totalizó 1 millón 614 mil personas a nivel nacional.

A nivel nacional, la población en situación de pobreza extrema ascendió a 1 millón 614 mil personas en el 2025. Pese a la mejora registrada en el último año, el indicador aún se mantiene por encima de los niveles observados antes de la pandemia.