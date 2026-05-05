Resumen

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La pobreza monetaria extrema en el Perú se redujo a 4,7% en el 2025, lo que representó una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta mejora implicó que alrededor de 258.000 personas dejaran de encontrarse en esta condición en el último año.

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