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Durante su exposición en proEXPLO 2026, Aquino destacó que Buenaventura atraviesa una etapa de crecimiento respaldada por una sólida cartera de operaciones y proyectos. Foto: GEC.
Durante su exposición en proEXPLO 2026, Aquino destacó que Buenaventura atraviesa una etapa de crecimiento respaldada por una sólida cartera de operaciones y proyectos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El proyecto aurífero San Gabriel, en Moquegua, podría extender su vida útil por más de diez años adicionales gracias a nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial, anunció José Luis Aquino, gerente de Geología de Compañía de Minas Buenaventura, durante su presentación en proEXPLO 2026.

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