El proyecto aurífero San Gabriel, en Moquegua, podría extender su vida útil por más de diez años adicionales gracias a nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial, anunció José Luis Aquino, gerente de Geología de Compañía de Minas Buenaventura, durante su presentación en proEXPLO 2026.

Aquino precisó que el yacimiento cuenta con reservas que superan 1.8 millones de onzas de oro lo que permite proyectar una vida útil inicial de 14 años. Además, sumando recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2.4 millones de onzas. Sin embargo, la compañía ya trabaja en identificar nuevas oportunidades para ampliar ese horizonte.

“Estamos evaluando también un upside para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit (desarrollar una operación a tajo abierto), lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, indicó.

Durante su exposición, Aquino destacó que Buenaventura atraviesa una etapa de crecimiento respaldada por una sólida cartera de operaciones y proyectos. “Buenaventura opera desde hace 73 años. Hoy tenemos ocho minas en operación, cuatro proyectos avanzados y San Gabriel es nuestro proyecto insignia en esta nueva etapa de crecimiento”, afirmó en el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

En diciembre de 2025 el proyecto logró producir su primera barra de oro, marcando el paso de la etapa de exploración a operación. El ejecutivo explicó que San Gabriel ya inició su etapa de puesta en marcha y que la empresa espera alcanzar en los próximos meses una producción superior a las 100 mil onzas de oro por año.

Desafíos geológicos

Aquino explicó que uno de los principales retos técnicos de San Gabriel ha sido la compleja condición geomecánica del yacimiento. “El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, sostuvo.

Frente a esta condición, Buenaventura implementó un método de explotación subterránea innovador en la región. Según explicó, San Gabriel se convirtió en la primera mina de Sudamérica en aplicar este sistema de minado.

“San Gabriel es la primera mina en Sudamérica que está aplicando este método. Nos ha permitido mejorar la selectividad, reducir la dilución y fortalecer nuestros controles de seguridad”, remarcó.

Finalmente, el geólogo resaltó que San Gabriel mantiene un importante potencial de expansión tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie. “Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.