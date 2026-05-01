Resumen

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Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026, sostuvo que la cartera actual de 67 proyectos mineros del país, valorizada en más de US$ 64 mil millones, es sólida y cuenta con iniciativas capaces de incrementar la producción en el corto y largo plazo. Foto: GEC.
Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026, sostuvo que la cartera actual de 67 proyectos mineros del país, valorizada en más de US$ 64 mil millones, es sólida y cuenta con iniciativas capaces de incrementar la producción en el corto y largo plazo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Proyectos de gran escala como La Granja, y Michiquillay aparecen como las principales opciones para lograr una expansión cuprífera del Perú en los próximos 10 a 15 años , en un contexto de creciente demanda global por este metal clave para la transición energética.

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