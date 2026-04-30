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Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.
Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.
Por Redacción Economía

El nuevo apoyo que el Gobierno prepara para Petro-Perú continúa generando cuestionamientos. Esta vez, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó sobre las implicancias fiscales de que el Estado vuelva a respaldar financieramente a la empresa, incluso asumiendo el rol de garante de nuevos préstamos por hasta US$2.000 millones.

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