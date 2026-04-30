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ComexPerú indicó que Petro-Perú evidencia condiciones financieras cada vez más precarias. Foto: Andina.
ComexPerú indicó que Petro-Perú evidencia condiciones financieras cada vez más precarias. Foto: Andina.
Por Redacción EC

ComexPerú señaló que Petro-Perú no cuenta con capacidad de gestión ni de caja, y se justifica en coyunturas externas, mientras sus resultados siguen deteriorándose, luego de la presentación de Roger Arévalo, presidente de la petrolera estatal ante el Congreso de la República.

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