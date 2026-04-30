ComexPerú señaló que Petro-Perú no cuenta con capacidad de gestión ni de caja, y se justifica en coyunturas externas, mientras sus resultados siguen deteriorándose, luego de la presentación de Roger Arévalo, presidente de la petrolera estatal ante el Congreso de la República.
MÁS INFORMACIÓN: Nuevo canciller admite preocupación por aranceles de EE.UU. al cobre, pero aún no aborda el tema con embajador
“Se ha advertido que la refinería de Iquitos ya fue paralizada y que Talara y Conchán están por detenerse, porque Petro-Perú no cuenta con caja para adquirir insumos y sostener el funcionamiento de sus plantas. Aun así, el presidente de la empresa estatal ha advertido públicamente que la continuidad operativa requiere una “inyección” de US$2.000 millones. Este tipo de ultimátum es inaceptable”, precisó ComexPerú en su comunicado.
“Mientras otros actores compiten y ganan espacio, Petro-Perú pierde participación y evidencia condiciones financieras cada vez más precarias: perdió el grado de inversión y sus bonos son considerados high yield (grado especulativo), con mayores costos de financiamiento y reducción de líneas de crédito. En ese contexto, pretender “invertir más” sin demostrar solvencia ni eficiencia es persistir en el mismo error“, agregó el gremio.
LEE TAMBIÉN: BCR emite moneda de plata para conmemorar relaciones entre Perú y Estados Unidos
En esa misma línea, ComexPerú exhortó al Ejecutivo y al Congreso que pongan un límite, no más rescates sin reestructuración real. Además, recordaron que el Decreto de Urgencia N° 010-2025 aprobado a finales de 2025, ya establece las medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial, financiera y administrativa de Petro-Perú.
“Lo que falta es que se cumpla con ello, con transparencia total y rendición de cuentas, para que la empresa estatal deje de ser una amenaza permanente para las finanzas públicas y para la seguridad energética”, finalizó.
Trump anuncia decisión de plataforma china