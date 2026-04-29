El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó este 29 de abril sus proyecciones macroeconómicas, y anticipó, esta vez, un mayor crecimiento en la inversión privada local: de acuerdo con el MEF, las inversiones privadas en nuestro país crecerían un 5,5% este 2026, una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente a lo proyectado en el marco macroeconómico multianual (MMM) 2027-2029, que fue publicado a fines de agosto del 2025.

Aún así, el MEF mantiene su proyección de crecimiento para la economía peruana en 3,2% para este 2026. Además, el ministerio anticipa que el mayor impulso de la demanda interna será contrarrestado por el menor crecimiento de las exportaciones, impactadas por una menor oferta de harina de pescado y productos agropecuarios, en medio de un Niño Costero aún débil.

“Se mantiene la proyección de crecimiento del PBI en 3,2% para 2026, en línea con el MMM, impulsada por el dinamismo de la demanda interna, en particular por la inversión privada. [...] Este mayor dinamismo permitiría generar empleo, elevar los ingresos de los hogares y sostener el consumo privado, que crecería 3,3% (por encima del 3,1% proyectado en el MMM)”, se lee en el informe.

La proyección de crecimiento para las exportaciones este 2026 apunta a una cifra del 3%, menor en 1,9 puntos porcentuales a la cifra prevista para esta actividad en el MMM (4,9%).

De otro lado, el MEF prevé un crecimiento en el gasto público: el nuevo pronóstico en la actualización de proyecciones prevé un crecimiento de 1,7% en este indicador, por encima del 1% previsto en agosto pasado.

Impulso en las inversiones

De acuerdo con el MEF, la expansión de la inversión privada está conectada a un “sólido dinamismo” de la inversión minera, que superaría los US$6.800 millones al cierre de este año “ante la mayor ejecución de proyectos como San Gabriel, Reposición Antamina, Romina, Reposición Ferrobamba, Pampa de Pongo y Corani, así como por el inicio de construcción de nuevos proyectos como la Optimización Cerro Verde”.

A su vez, la actualización de proyecciones contempla que la inversión no minera mantendría una dinámica favorable, en medio de mayores inversiones en infraestructura, recuperación de la inversión en hidrocarburos y un mayor dinamismo en sectores residencial, telecomunicaciones y energías renovables.

Entre los proyectos de infraestructura que avanzan este año se listan la Línea 2 del Metro de Lima, aeropuertos regionales y puertos, y el inicio de ejecución de proyectos de asociación público-privada (APP) adjudicados en años previos.

Por otro lado, el MEF explica que la proyección del gasto público aumenta “debido al incremento del consumo público en bienes y servicios, y la mayor inversión pública en un contexto de mejores tasas de ejecución del presupuesto, especialmente en gobiernos subnacionales en su último año de gestión”.

Sobre las exportaciones, el MEF anota que todavía se prevé un comportamiento positivo en los envíos de minerales como el cobre y el oro; dos materias primas beneficiadas por los elevados precios internacionales. No obstante, en medio de condiciones climáticas adversas, el ministerio reafirma que esta expansión será contrarrestada por el impacto que sufrirán los envíos agropecuarios y de harina de pescado, lo que fundamenta una menor proyección en dicho indicador.

“Cabe mencionar que, la ocurrencia de diversos choques de oferta -como anomalías climáticas, interrupciones temporales en el suministro de gas natural y presiones inflacionarias derivadas de tensiones geopolíticas en Medio Oriente- tendrían un impacto acotado en la economía peruana en 2026”, menciona el MEF en el informe.