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Resumen

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó este 29 de abril sus proyecciones macroeconómicas, y anticipó, esta vez, un mayor crecimiento en la inversión privada local: de acuerdo con el MEF, las inversiones privadas en nuestro país crecerían un 5,5% este 2026, una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente a lo proyectado en el marco macroeconómico multianual (MMM) 2027-2029, que fue publicado a fines de agosto del 2025.

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