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Resumen

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Si Petro-Perú detiene sus refinerías habrá una crisis energética, advirtió Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú. Composición: Diario Correo.
Si Petro-Perú detiene sus refinerías habrá una crisis energética, advirtió Roger Arévalo, presidente de Petro-Perú. Composición: Diario Correo.
Por Juan Saldarriaga

La onda expansiva de la guerra en Medio Oriente amenaza con resquebrajar los ya débiles cimientos de Petro-Perú. Esto, en un contexto en el cual la empresa no tiene “ni para el té” y se encuentra limitando todos sus pagos porque “no hay plata”.