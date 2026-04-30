Este 2 de mayo, el Perú cumple 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, en conmemoración, el Banco Central de Reserva emitió 5.000 monedas de plata de 925 milésimas con la imagen de Machu Picchu y la Torre de la Libertad de Miami.

La ceremonia estuvo liderada por el presidente del ente monetario, Julio Velarde, quien destacó que la emisión de monedas alusivas a las relaciones Perú-Estados Unidos ha sido recurrente tanto en el siglo XIX como en el XX.

“Hemos tenido, a lo largo de estos años, varias monedas y medallas que conmemoran las relaciones que mantenemos con Estados Unidos. En el siglo XIX fueron pocas, pero a comienzos del siglo XX ya había varias”, destacó.

La nueva moneda muestra, a la izquierda, a la ciudadela de Machu Picchu y, a la derecha, la Freedom Tower (Torre de La Libertad), construida en 1925 y conocida como “el refugio de la comunidad cubana”. En la parte superior de la moneda se lee la frase: “200 años de relaciones diplomáticas Perú - USA”.

Lima 30 de abril del 2026 Presentación de la nueva moneda BICENTENARIO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ - EE.UU en la mesa estuvieron julio Velarde presidente del bcr Carlos Pareja Ríos. Canciller del perú Bernie Navarro embajador de peru / HUGO PEREZ

La historia comercial

Del evento también participó también el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, quien recordó que la relación entre ambos países comenzó en 1826, cuando Estados Unidos reconoció oficialmente al Perú como nación independiente. Asimismo, destacó que la nación norteamericana es el principal mercado para los productos peruanos de exportación con valor agregado.

“Uno de los hitos más significativos ha sido la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (2009), que transformó nuestro comercio bilateral. Gracias a este acuerdo, Estados Unidos es ahora el principal mercado para los productos peruanos de valor agregado, y Perú se ha consolidado como un socio confiable en la diversificación de las cadenas de suministro de la economía estadounidense”, refirió.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que la relación entre ambos países va más allá del ámbito comercial.

“Esta moneda del bicentenario conmemora 200 años de relaciones bilaterales, cooperación y prosperidad. Para promover ambos aspectos, la administración del presidente Trump ha renovado su enfoque en el hemisferio occidental. Perú destaca como un socio vital y, como he dicho, es clave en esa ecuación. Nuestra relación no es solo histórica, sino también profundamente humana”, aseguró.