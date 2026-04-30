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Resumen

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Por Maritza Saenz

Este 2 de mayo, el Perú cumple 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, en conmemoración, el Banco Central de Reserva emitió 5.000 monedas de plata de 925 milésimas con la imagen de Machu Picchu y la Torre de la Libertad de Miami.

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