El titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, indicó que hacia el 2028 se iniciaría la implementación del proyecto de finanzas abiertas u ‘open finance’ con el primer intercambio de un grupo de datos.

“Se está trabajando para identificar, por ejemplo, cuáles son esos grupos de datos que tienen que ser homogéneos, porque lo que entiende un operador tiene que ser lo mismo que entienda el otro. Todo eso requiere un trabajo previo, también tiene una inversión. Se estima que en el 2028 se podría estar intercambiando el primer paquete de datos”, indicó durante el evento ‘Perspectivas económicas: retos y oportunidades en un contexto electoral’, organizado por Diario Gestión.

Espinosa recordó que este proyecto de finanzas abiertas permite al usuario decidir cuándo sus datos financieros estarán disponibles para las entidades financieras.

El funcionario señaló que el reto de este proyecto está en que la información “viaje rápidamente” con la autorización de la persona a la entidad que realiza una evaluación crediticia.

Esto también implica un trabajo de ciberseguridad, agregó, por lo que la superintendencia está ad portas de firmar un convenio para la confirmación de un comité de alto nivel de ciberseguridad en el que esté el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la SBS.

“Necesitamos personas que entiendan este tipo de riesgos y cómo hacer supervisión, no de números o cartera de crédito, sino de temas técnicos como este”, acotó.

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Por otro lado, Espinosa señaló que la SBS tiene un proyecto de uso de inteligencia artificial para clasificar las carteras de clientes no minoristas de los bancos y entidades financieras.

Esto busca anticipar los niveles de pérdida que pueden tener las entidades, añadió.

Nuevas solicitudes

Durante su presentación, Espinosa comentó las solicitudes formales presentadas de empresas interesadas en ingresar al sistema financiero peruano.

Así, de acuerdo con la SBS, hay nueve solicitudes de empresas de créditos, bancos, emisoras de dinero electrónico, financieras, entre otros, y otras tres solicitudes de empresas de seguros.

Algunas de ellas son, por ejemplo, Prex de Uruguay, BTG Pactual de Brasil, la billetera digital Bipay, el banco digital Revolut de Reino Unido, así como la cooperativa peruana Kori para créditos grupales a mujeres; BK Servicios Financieros de Chile, y las emisoras de dinero OneKey de Brasil y Grupo Lemon.

“Vemos un mercado financiero muy activo y atractivo. [...] Esto abre posibilidades bien interesantes para lo que se viene, sobre todo porque algunos de estos modelos son muy disruptivos y van a retar mucho al sistema”, indicó.

Por otro lado, Espinosa resaltó que las entidades del sistema financiero peruano generaron utilidades en el año pasado. Además, señaló que hay espacio para trabajar y crecer en el porcentaje de créditos sobre el PBI. “No es ni siquiera mediano y tiene que ver con informalidad e inclusión financiera”, apuntó.

Fondos de pensiones

En otro momento, Espinosa indicó que hay proyectos de ley en el Congreso que atacan directamente lo que funciona en el sistema, en referencia a una propuesta para derogar la Ley de Modernización del Sistema Previsional.

“Si tenemos una población económicamente activa, mayoritariamente informal, el reto es la inclusión, es cobertura para esas personas, darles valor por su dinero. El reto no es rifar los fondos de los que ya tienen cobertura para que terminen comprando televisores para ver el mundial”, expresó.

En ese sentido, señaló que en agosto la SBS entregará una “propuesta comprensiva” sobre cómo tener un sistema de pensiones en el país.