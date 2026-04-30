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Resumen

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Sergio Espinosa, superintendente de la SBS. (Foto: Alessandro Currarino/Archivo El Comercio)
Sergio Espinosa, superintendente de la SBS. (Foto: Alessandro Currarino/Archivo El Comercio)
/ ALESSANDRO CURRARINO
Por Christian Silva

El titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, indicó que hacia el 2028 se iniciaría la implementación del proyecto de finanzas abiertas u ‘open finance’ con el primer intercambio de un grupo de datos.