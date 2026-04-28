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Concesionaria de gas incumplió contrato tras incidente en Megantoni, según Osinergmin. (Foto: Andina)
Concesionaria de gas incumplió contrato tras incidente en Megantoni, según Osinergmin. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) concluyó que la empresa concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural incumplió obligaciones contractuales, tras la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el KP 43, en el distrito de Megantoni, Cusco.

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