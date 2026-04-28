El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) concluyó que la empresa concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural incumplió obligaciones contractuales, tras la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el KP 43, en el distrito de Megantoni, Cusco.

De acuerdo con el informe de supervisión, la compañía no garantizó el suministro suficiente de flujo y presión de gas para cubrir los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo. Esta obligación forma parte del contrato de concesión, que exige que el sistema sea diseñado, construido, mantenido y operado para minimizar paradas no programadas y asegurar una disponibilidad del 99% durante un año continuo.

En ese contexto, Osinergmin remitió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) los informes de fiscalización correspondientes al transporte de gas natural por ductos desde Camisea hasta el City Gate, así como al transporte de líquidos de gas natural hacia la costa, para la evaluación de medidas y eventuales sanciones.

Según el marco legal vigente, corresponde a Osinergmin supervisar el cumplimiento de la normativa técnica y contractual del sector, mientras que la aplicación de penalidades recae en el Minem, en su calidad de concedente.

El organismo regulador informó además que continúa con la investigación técnica para determinar las causas de la deflagración y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. De identificarse nuevas infracciones, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. Los resultados serán comunicados oportunamente, bajo criterios de rigor y transparencia.