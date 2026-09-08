¡Atención, peruanos! Consulta el precio de los combustibles en Lima. El costo del combustible es importante porque tiene un impacto directo en servicios y productos, ya que dependen del tiempo de traslado: impactando así en servicios de taxis, costos de transporte e incremento de productos por movilización.

Las tarifas de gasolina y diésel no son uniformes: el valor final cambia por la ubicación del establecimiento, los costos logísticos, los tributos y el comportamiento internacional del petróleo. Por ello, ahorrar en el abastecimiento del mismo puede ser vital para hacer rentable el negocio.

Precio de gasolina y diésel en Lima

En Lima, el gasohol regular está cotizado en un máximo de 21.99 soles el galón y un mínimo de 19.39 soles el galón. Por otro lado, el gasohol premium está siendo cotizado en un mínimo de 20.19 soles el galón y un máximo de 23.99 soles el galón.

Respecto al diésel, uno de los combustibles más sensibles por su uso en el transporte de pasajeros y carga, se reportan precios desde 23.9 soles el galón hasta 26.99 soles el galón.

¿Por qué cambia el precio de los combustibles en Perú?

Detrás del precio que aparece en el surtidor existe una cadena de factores. La cotización internacional del petróleo influye directamente en el mercado, pero también intervienen el tipo de cambio, los impuestos, los costos de transporte y almacenamiento y los márgenes comerciales de cada estación. Por eso, una variación en los mercados internacionales no necesariamente se traduce de manera idéntica ni inmediata en todos los grifos del país. Osinergmin, además, publica precios de referencia, que sirven como indicador del mercado y no deben confundirse con el precio final que paga el consumidor.

El escenario ha llevado al Gobierno a anunciar medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles en sectores vinculados al transporte. La Presidencia informó el 14 de agosto de 2026 sobre un subsidio focalizado dirigido a transportistas para enfrentar los efectos del incremento internacional de los precios. Para las familias y conductores particulares, sin embargo, una de las herramientas más prácticas sigue siendo comparar las tarifas disponibles antes de decidir dónde abastecerse.

Facilito: cómo encontrar el grifo con el precio más bajo

La plataforma Facilito de Osinergmin permite consultar los precios registrados por los establecimientos que comercializan combustibles y ubicar las estaciones cercanas. La herramienta muestra información de gasolinas, gasoholes, diésel, GNV y GLP y utiliza la geolocalización para ayudar al usuario a encontrar alternativas según su ubicación. Además, los consumidores pueden contrastar el precio observado en el establecimiento con el que figura en la plataforma y reportar diferencias.

La recomendación para quien necesite llenar el tanque es sencilla: revisar el precio antes de llegar al grifo, comparar establecimientos cercanos y verificar que la información siga vigente. En un mercado donde pueden existir diferencias de varios soles por galón, dedicar unos minutos a revisar las alternativas puede hacer una diferencia real en el presupuesto. La información de Facilito busca precisamente que el consumidor tenga más elementos para decidir dónde comprar y, al mismo tiempo, favorecer una mayor competencia entre los establecimientos.

Fuentes consultadas: Osinergmin, Presidencia del Perú e información de precios reportada en Facilito. Los valores corresponden a registros disponibles para la fecha indicada y pueden cambiar según la actualización realizada por cada establecimiento.