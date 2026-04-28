Resumen

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El Mundial representará la mayor transferencia de gasto de la canasta familiar total del año en Perú, con un impacto que superará los S/800 millones durante el periodo. (Foto: N+ - Difusión).
El Mundial representará la mayor transferencia de gasto de la canasta familiar total del año en Perú, con un impacto que superará los S/800 millones durante el periodo. (Foto: N+ - Difusión).
Por Redacción EC

Datos del nuevo estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, basado en más de 5 mil entrevistas realizadas en Brasil, Perú, Argentina, México, Ecuador y países de América Central y el Caribe, muestran que el 86% de las personas planea ver los partidos en casa, reforzando la importancia de soluciones que ahorren tiempo y acompañen este momento, como es el caso del canal digital.

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