Datos del nuevo estudio “Rumbo al Mundial” de Worldpanel by Numerator, basado en más de 5 mil entrevistas realizadas en Brasil, Perú, Argentina, México, Ecuador y países de América Central y el Caribe, muestran que el 86% de las personas planea ver los partidos en casa, reforzando la importancia de soluciones que ahorren tiempo y acompañen este momento, como es el caso del canal digital.

En Perú, este fenómeno adquiere una dimensión aún más relevante: el Mundial representará la mayor transferencia de gasto de la canasta familiar total del año, con un impacto que superará los S/800 millones durante el periodo. Según reveló el informe de Worldpanel by Numerator, un 47% de los hogares peruanos se califica como “apasionados” por el fútbol, mientras que un 32% está en la categoría de “eventuales”, y solo un 21% se considera “desinteresados” en el deporte rey y el Mundial.

Pero, ¿cómo son los hogares peruanos “apasionados” por el fútbol y el Mundial? De acuerdo a Worldpanel by Numerator, se trata de familias numerosas, con más de 5 integrantes; de los niveles socioeconómicos A, B y C; se concentran principalmente en Lima y en la región Norte del país; tienen alto potencial de consumo durante reuniones y cuando haya partidos del Mundial; y tienen disposición a incrementar su gasto.

Cabe destacar que un 83% de los peruanos señalan que verán el Mundial en casa, mientras que en el grupo de los “apasionados” esta cifra se eleva al 94%. Respecto a con quién piensan ver el Mundial, un 77% asegura que lo verá en familia; solo un 11% asegura que lo verá con amigos; y un 4% de los peruanos lo verá con amigos del trabajo.

Una gran oportunidad para el e-commerce

De cara al Mundial, se observa una intención creciente de recurrir a soluciones más prácticas para el consumo durante los partidos. Un 14% de los consumidores declara que pediría alimentos a domicilio, cifra que aumenta a 18% entre los más “apasionados”. En este contexto, el acceso a estas compras se da a través de múltiples canales digitales, como plataformas de e-commerce, aplicativos de delivery y también canales directos como WhatsApp, lo que refleja la diversidad de opciones disponibles para el consumidor.

MÁS INFORMACIÓN: México anuncia su primera convocatoria rumbo al Mundial 2026 con base local

Entre los más “apasionados”, el vínculo con el entorno digital es aún más fuerte. Si bien la televisión sigue siendo el principal medio para ver los partidos –alcanzando al 80% de los peruanos–, un 32% de este grupo planea seguir los partidos a través de Internet, por lo que se considera como un canal clave de conexión con el contenido y las marcas.

Asimismo, según reveló la consultora un 70% de los hogares peruanos prepararán comidas en casa durante el Mundial, y las categorías de consumo que presentan mayor oportunidad de estar en el carrito de compras son las de snacks, bebidas, carnes, dulces, panificados y acompañamientos.

“Para marcas y retailers, el escenario es claro y consistente: integrar conveniencia, velocidad y presencia digital será fundamental para capturar la ocasión. En un contexto donde cada minuto del partido importa, el e-commerce deja de ser solo un canal de compra para convertirse en un habilitador clave de la experiencia de consumo durante el Mundial”, concluyó Patricia Buchhammer, Advanced Analytics Manager de Worldpanel by Numerator.