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México anuncia su primera convocatoria rumbo al Mundial 2026 con base local. (Foto: Getty)
México anuncia su primera convocatoria rumbo al Mundial 2026 con base local. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

La Selección de México dio el primer paso firme hacia el Mundial 2026. El técnico Javier Aguirre presentó su primera convocatoria con 12 futbolistas del torneo local junto a un grupo de sparrings, cuya concentración iniciará el 6 de mayo.

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