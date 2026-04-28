La Selección de México dio el primer paso firme hacia el Mundial 2026. El técnico Javier Aguirre presentó su primera convocatoria con 12 futbolistas del torneo local junto a un grupo de sparrings, cuya concentración iniciará el 6 de mayo.

El grupo está compuesto principalmente por jugadores de la Liga MX, quienes iniciarán trabajos en el Centro de Alto Rendimiento. La decisión responde a la necesidad de tener más tiempo de trabajo con futbolistas disponibles, antes de sumar a los que militan en Europa.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que varios de los convocados no disputarán la liguilla del torneo local. La medida, acordada con los clubes, busca priorizar el trabajo de selección y permitir que el comando técnico evalúe con mayor detalle a cada jugador en este primer filtro.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

La lista también deja señales claras de renovación. Aparecen jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar definitivo, mientras algunos nombres habituales quedaron fuera en esta primera etapa. El mensaje de Aguirre es claro: nadie tiene el puesto asegurado y el rendimiento en este proceso será determinante para la convocatoria final.

Como se sabe, México apunta a llegar con un equipo sólido y trabajado desde la base. Esta primera convocatoria no es definitiva, pero sí marca el camino. El reto será construir un plantel competitivo que responda a la exigencia de jugar un Mundial en casa.

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