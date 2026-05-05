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Los trabajos superan los 28,000 metros y confirman mineralización de cobre, molibdeno y plata, mientras estudios adicionales apuntan a una zona de mayor pureza y a la expansión del sistema hacia el norte. Foto: GEC.
Los trabajos superan los 28,000 metros y confirman mineralización de cobre, molibdeno y plata, mientras estudios adicionales apuntan a una zona de mayor pureza y a la expansión del sistema hacia el norte. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Durante el evento proEXPLO 2026 el vicepresidente de Exploración Sudamérica de Globe Trotters Resources Inc, Manuel Montoya, informó que el proyecto de exploración minera Elida, ubicado a 86 km de Barranca (norte de Lima), ha alcanzado más de 28,000 metros de perforación.

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