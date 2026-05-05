Durante el evento proEXPLO 2026 el vicepresidente de Exploración Sudamérica de Globe Trotters Resources Inc, Manuel Montoya, informó que el proyecto de exploración minera Elida, ubicado a 86 km de Barranca (norte de Lima), ha alcanzado más de 28,000 metros de perforación.

Esto ha permitido identificar puntos de mineralización con una ley de 0.58% de cobre equivalente, que involucra cobre (0.49%), molibdeno (0.04%) y plata (4.65 gramos por tonelada). En ese sentido, Montoya explicó que estudios adicionales sugieren la presencia de una zona mineralizada y de mayor pureza, que han motivado extender por 6 km hacia el Norte, el cluster de pórfidos hacia una zona aún no explorada.

Asimismo, recordó que el potencial del proyecto Élida fue descubierto en 2013 y que su ubicación abre oportunidades para aprovechar su potencial productivo.

“Es un proyecto que se ubica cerca al puerto de Antamina y al recientemente inaugurado Puerto de Chancay, lo que da facilidades logísticas y disponibilidad de recurso humano”, sostuvo el especialista.

Montoya realizó esta actualización sobre el proyecto en el marco de proEXPLO 2026, donde brindó actualizaciones sobre el potencial de la zona y detalló sobre los alcances de las últimas perforaciones realizadas en la zona.