Resumen

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Michael Sherington, Chief Operating Officer Perú de la compañía AusQuest en proEXPLO 2026. Foto: GEC.
Michael Sherington, Chief Operating Officer Perú de la compañía AusQuest en proEXPLO 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El proyecto Cangallo comienza a posicionarse como uno de los descubrimientos más relevantes en el Perú en las últimas décadas. Durante su conferencia en proEXPLO 2026, Michael Sherington, Chief Operating Officer Perú de la compañía AusQuest, señaló que el proyecto ubicado en Arequipa destaca por su escala, ubicación estratégica y resultados iniciales de perforación.

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