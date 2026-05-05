El proyecto Cangallo comienza a posicionarse como uno de los descubrimientos más relevantes en el Perú en las últimas décadas. Durante su conferencia en proEXPLO 2026, Michael Sherington, Chief Operating Officer Perú de la compañía AusQuest, señaló que el proyecto ubicado en Arequipa destaca por su escala, ubicación estratégica y resultados iniciales de perforación.

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“Este Greenfield de Cangallo ha sido el mejor descubrimiento de cobre en Perú durante los últimos 20 años”, afirmó el ejecutivo, al resumir el potencial del proyecto. La compañía ha identificado un sistema tipo pórfido de cobre y oro de gran extensión, con mineralización desde superficie y que se prolonga en profundidad, aún abierta en varias direcciones.

Uno de los elementos más llamativos es su ubicación. A diferencia de muchos proyectos en zonas remotas, Cangallo se encuentra a solo 1.200 metros sobre el nivel del mar y cerca del litoral. “Nos da acceso al océano, transporte y sistemas logísticos”, explicó Sherington, destacando además la cercanía a infraestructura energética y opciones renovables, lo que podría reducir significativamente los costos de desarrollo.

Cabe resaltar que los trabajos de exploración han confirmado que Cangallo no es un hallazgo aislado, sino parte de un sistema mayor. “La mineralización se extiende más allá de 700 metros de profundidad” y continúa abierta, señaló Sherington. Las perforaciones iniciales ya muestran un cuerpo mineralizado de gran tamaño, con zonas consistentes de cobre y sectores de mayor ley que refuerzan su potencial económico.

El descubrimiento también abre nuevas oportunidades en toda la franja costera del sur peruano. “Cangallo realmente eleva la prospectividad en toda esta franja”, sostuvo el ejecutivo, al explicar que el proyecto forma parte de un corredor estructural más amplio donde ya se han identificado otros objetivos de cobre y oro listos para perforación.

“Buscábamos un lugar que fuera claro y rico y por eso elegimos Perú”, explicó Sherington, quien además destacó que el país sigue siendo una de las jurisdicciones más atractivas a nivel global por su geología, infraestructura y potencial aún no explorado. “No se ha descubierto por completo esta región, realmente consideramos que esta es una muy buena oportunidad”, resaltó.