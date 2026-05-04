Durante el primer bimestre (enero-febrero), las exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar sumaron US$131.3 millones, lo que representa un incremento del 71,9% frente al año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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De acuerdo con el Midagri, este dinamismo es la continuación de un 2025 histórico, año en el que Perú alcanzó una cifra récord de exportaciones por US$1.796 millones.

La consolidación del grano nacional en el mercado global se debe a la alta calidad de sus variedades y a una coyuntura de precios internacionales favorables, impulsada por la menor oferta de competidores como Brasil y Vietnam ante los efectos del cambio climático.

Presencia en 52 mercados mundiales

El “oro verde” peruano llega actualmente a 52 destinos internacionales. Estados Unidos se mantiene como el principal comprador, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia, mercados que valoran la calidad del café peruano y sus diversas variedades, como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache y Geisha.

Motor de la economía rural

El Midagri remarcó que el cultivo de café es el principal producto agrícola tradicional de exportación y el sustento de cerca de 2 millones de personas en toda su cadena de valor. Se produce en 16 regiones del país, destacando especialmente: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco.

El reto de la asociatividad

A pesar del éxito comercial, el ministerio destacó la importancia de fortalecer la organización de los productores. Actualmente, el 85% de los caficultores son pequeños productores (1 a 5 hectáreas), pero solo el 30% está asociado, principalmente en cooperativas.