Resumen

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Las ventas del café al exterior aumentaron un 71.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Foto: GEC.
Las ventas del café al exterior aumentaron un 71.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Durante el primer bimestre (enero-febrero), las exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar sumaron US$131.3 millones, lo que representa un incremento del 71,9% frente al año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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