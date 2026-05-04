Resumen
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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció este lunes rechazando las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, quien dijo que en el gremio no ven indicios como para afirmar que haya habido una intención de fraude durante las Elecciones Generales.
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