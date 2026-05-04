La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció este lunes rechazando las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, quien dijo que en el gremio no ven indicios como para afirmar que haya habido una intención de fraude durante las Elecciones Generales.

“La Cámara de Comercio de Lima deslinda de manera expresa y categórica su posición frente a las declaraciones del presidente de la CONFIEP, dejando constancia de que no las comparte por no reflejar la real dimensión de los hechos ocurridos en el proceso electoral”, señala la CCL en un comunicado.

“Al mismo tiempo, convocamos al conjunto del empresariado organizado a actuar con unidad y cohesión, porque la hora nos exige asumir colectivamente el liderazgo que el Perú necesita. Es inaceptable relativizar que alrededor de 500 000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto por causas directamente atribuibles al Estado peruano”, agrega el gremio empresarial.

Pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó en Punto Final, este domingo que en las elecciones generales del domingo 12 de abril hubo “irregularidades” durante el proceso, sin embargo, no lo califica como “fraude”.

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Ha habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, sostuvo.

La CCL indicó que “minimizar estos hechos debilita la confianza en el sistema y compromete la legitimidad del proceso, generando además consecuencias que no son sólo políticas”.