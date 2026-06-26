Según el Ministerio Público, un testigo protegido reveló ante las autoridades que Wanda del Valle Bermúdez Viera ofreció la suma de S/ 14 000 de forma directa a sicarios. Foto: César Grados/@photo.gec/composición GEC
Según el Ministerio Público, un testigo protegido reveló ante las autoridades que Wanda del Valle Bermúdez Viera ofreció la suma de S/ 14 000 de forma directa a sicarios. Foto: César Grados/@photo.gec/composición GEC
Por Redacción EC

La Primera Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho confirmó la sentencia de seis años, un mes y 22 días contra Wanda del Valle Bermúdez Viera tras declarar improcedente el recurso de apelación presentado por su defensa legal.

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