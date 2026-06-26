La Primera Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho confirmó la sentencia de seis años, un mes y 22 días contra Wanda del Valle Bermúdez Viera tras declarar improcedente el recurso de apelación presentado por su defensa legal.

Wanda fue condenada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de ofrecimiento para el delito de sicariato, en agravio del general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.

Llegada desde Colombia al país, de la venezolana Wanda Del Valle acusada de liderar una banda delictiva de trata de personas. Fotos: César Grados/@photo.gec

Luego de que el fallo de la Corte superior respaldara la decisión del Quinto Juzgado Unipersonal Permanente de la sede Santa Rosa, la expareja de Christopher Joseph Fuentes González, un delincuente venezolano conocido como “Maldito Cris”, deberá cumplir su condena en el penal Penitenciario Integral de Mujeres de Chorrillos, donde ya se encuentra recluida.

Mujer mantenía nexos con el crimen organizado

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, un testigo protegido reveló ante las autoridades que Bermúdez Viera ofreció la suma de S/ 14 000 de forma directa a sicarios para que ejecutar el asesinato de Víctor Revoredo, quien actualmente se desempeña como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

De acuerdo con los antecedentes, la mujer es vinculada por los órganos de inteligencia con la organización criminal conocida como el ‘Tren de Aragua’. Y fue capturada en Colombia durante en diciembre de 2023 tras permanecer varios meses en condición de prófuga de la justicia peruana.