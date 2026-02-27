El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho condenó a seis años de prisión efectiva a Wanda del Valle por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de ofrecimiento para sicariato.

El juez Yosept Rodríguez Vásquez emitió la sentencia luego que en juicio oral se valoraron las pruebas, examinaron las declaraciones de testigos y peritos, y escucharon los alegatos de las partes procesales.

La investigación contra Wanda Del Valle comenzó tras la declaración de un testigo protegido, quien afirmó haber recibido un ofrecimiento de S/ 14 mil para atentar contra la vida del jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo.

En julio del 2025 la ciudadana venezolana admitió, a través de su abogado, haber ordenado el asesinato de Revoredo Farfán. Su decisión de aceptar los cargos formó parte del proceso para acogerse a la figura de terminación anticipada.

Cabe recordar que la ‘Bebecita del Crimen’ huyó a Colombia en 2023, tras la muerte de su pareja, el sicario Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, abatido por la Policía Nacional (PNP) en junio de ese año.

Víctor Revoredo, actual general de la Policía, lideró las investigaciones que permitieron ubicar y neutralizar a ‘Maldito Cris’, integrante del grupo delictivo Tren de Aragua y expareja de Wanda del Valle.

La venezolana fue capturada en diciembre de 2023 por la Interpol en Colombia, luego de permanecer seis meses en la clandestinidad. Desde entonces, estuvo recluida en un centro penitenciario de ese país mientras se resolvía su extradición.

¿Quién era el ‘Maldito Chris’?

Christopher Joseph Fuentes González, más conocido en el mundo del hampa como ‘Maldito Cris’, fue un delincuente que murió durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el 17 de junio del 2024.

Este criminal de nacionalidad venezolana era uno de los más buscados tras el asesinato de un sereno en Surco el 14 de abril de ese mismo año.

Durante en una entrevista en abril del 2024, Wanda del Valle negó en todo momento ser culpable de los delitos que se le imputan. Además, nunca le preguntó al ‘Maldito Cris’ de dónde venía el dinero que gastaba en lujos.

Ella, en ese tiempo, trabajaba de ambulante (comercio informal) y también negó haber recibido dinero producto de las extorsiones de su pareja. Ahora cumplirá su condena en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

