Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Wanda del Valle. (Foto: Poder Judicial)
Wanda del Valle. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho condenó a seis años de prisión efectiva a Wanda del Valle por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de ofrecimiento para sicariato.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: