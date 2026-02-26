Los policías que acudieron a la vivienda de Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, horas después del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano, fueron identificados por la defensa legal de la familia de la víctima.

Según las investigaciones, los efectivos John Atencio Arteaga y José Cerván llegaron al inmueble donde se encontraba la novia de Villar poco después del accidente.

Sin embargo, pese a tratarse de un presunto delito en flagrancia, no se concretó la detención inmediata del joven, lo que ha motivado una revisión interna de los procedimientos aplicados.

Las diligencias están a cargo de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, unidad especializada que evalúa si existió una presunta omisión de funciones. Los agentes involucrados ya fueron citados para rendir su manifestación como parte del proceso administrativo y fiscal en curso.

El atropello de Lizeth Marzano ocurrió en San Isidro y provocó indignación pública, especialmente luego de conocerse que el presunto responsable, Adrián Villar, no fue intervenido de inmediato.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente a Adrián Villar en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero en la zona de El Golf, distrito de San Isidro.

El caso se investiga bajo los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.

Cabe resaltar que Adrián Villar fue detenido de manera preliminar por 72 horas mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía busca esclarecer la secuencia exacta de los hechos, desde el momento del impacto hasta la intervención policial.