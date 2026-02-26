Sin embargo, pese a tratarse de un presunto delito en flagrancia, no se concretó la detención inmediata del joven, lo que ha motivado una revisión interna de los procedimientos aplicados.
Las diligencias están a cargo de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, unidad especializada que evalúa si existió una presunta omisión de funciones. Los agentes involucrados ya fueron citados para rendir su manifestación como parte del proceso administrativo y fiscal en curso.
El atropello de Lizeth Marzano ocurrió en San Isidro y provocó indignación pública, especialmente luego de conocerse que el presunto responsable, Adrián Villar, no fue intervenido de inmediato.
El caso se investiga bajo los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga.
Cabe resaltar que Adrián Villar fue detenido de manera preliminar por 72 horas mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía busca esclarecer la secuencia exacta de los hechos, desde el momento del impacto hasta la intervención policial.
En exteriores de la unidad de investigación de accidentes de tránsito, la periodista Maricel Linares no llega pese a citación policial. Juan y Francesca Montenegro se presentan voluntariamente para declarar sobre el accidente fatal de Lisette Marzano, donde está involucrado Adrián Villar. Montenegro, abogado y padre de la enamorada de Villar, aclarará su rol ante las imágenes difundidas.