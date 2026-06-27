Tres personas resultaron heridas luego de que un bus de la línea 73 colisionara con una ambulancia la mañana de este sábado en la avenida Paseo de la República, en el distrito de San Isidro.

Tras el impacto, personal de emergencia acudió al lugar para atender a los lesionados, quienes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica.

Bus de la línea 73 colisiona con una ambulancia en San Isidro. (Foto: Captura / Canal N)

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún son materia de investigación. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del choque y establecer las responsabilidades del caso.

El accidente generó preocupación entre los conductores y transeúntes que transitaban por la zona, mientras se desarrollaban las labores de atención de los heridos y el retiro de las unidades involucradas.

#EnVivo



Tres heridos tras choque de bus de la línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República, San Isidro



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/bWFhtHdDVq — Canal N (@canalN_) June 27, 2026

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de las tres personas afectadas ni sobre la identidad de los involucrados en el accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO