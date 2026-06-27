Accidente entre ómnibus y ambulancia deja tres heridos en Paseo de la República. (Foto: Captura / Canal N)
Accidente entre ómnibus y ambulancia deja tres heridos en Paseo de la República. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Tres personas resultaron heridas luego de que un bus de la línea 73 colisionara con una ambulancia la mañana de este sábado en la avenida Paseo de la República, en el distrito de San Isidro.

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