La rápida acción de un sereno motorizado de la Municipalidad de San Isidro permitió la captura de un presunto delincuente que minutos antes había arrebatado un teléfono celular a una ciudadana que transitaba por la cuadra 1 de la calle Juan del Carpio. Gracias a la inmediata persecución y al apoyo del personal policial del patrullaje integrado, el sujeto fue intervenido y el equipo móvil recuperado para ser devuelto a su propietaria.

El hecho ocurrió el último lunes 22 de junio, alrededor de las 5:30 p.m., cuando la víctima se encontraba caminando por la zona y fue sorprendida por un sujeto que le arrebató su celular para luego darse a la fuga. El sereno motorizado de San Isidro, que realizaba labores de patrullaje preventivo, detectó la situación e inició una persecución que se extendió hasta las inmediaciones del parque Villarán.

Tras un rápido despliegue operativo, el presunto delincuente fue interceptado con apoyo de otros serenos motorizados y posteriormente puesto a disposición del personal policial del patrullaje integrado, que procedió con su traslado a la Comisaría de San Isidro para las diligencias correspondientes. Asimismo, el teléfono celular fue recuperado y entregado a la agraviada.

La víctima agradeció al personal de Serenazgo por la rápida intervención que permitió recuperar su pertenencia en cuestión de minutos. “La respuesta inmediata fue clave para evitar que el delincuente lograra escapar”, destacó el subgerente de Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro, coronel Raúl Díaz Salcedo, al resaltar el trabajo coordinado entre el serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

San Isidro cuenta actualmente con 663 cámaras de videovigilancia, 100 motocicletas para patrullaje permanente y una fuerza operativa de 979 efectivos, lo que ha contribuido a reducir en 21,1 % los delitos contra el patrimonio entre enero y mayo de 2026.

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