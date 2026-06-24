Sereno de San Isidro intervino y capturó a un sujeto que arrebató celular a una transeúnte | Foto: Municipalidad de San Isidro
Sereno de San Isidro intervino y capturó a un sujeto que arrebató celular a una transeúnte | Foto: Municipalidad de San Isidro
Por Redacción EC

La rápida acción de un sereno motorizado de la Municipalidad de San Isidro permitió la captura de un presunto delincuente que minutos antes había arrebatado un teléfono celular a una ciudadana que transitaba por la cuadra 1 de la calle Juan del Carpio. Gracias a la inmediata persecución y al apoyo del personal policial del patrullaje integrado, el sujeto fue intervenido y el equipo móvil recuperado para ser devuelto a su propietaria.