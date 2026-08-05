San Isidro fortalece la cultura vial con capacitaciones en colegios
San Isidro fortalece la cultura vial con capacitaciones en colegios
Por Redacción EC

Con el objetivo de promover una convivencia segura y responsable en las vías desde la infancia, la Municipalidad de San Isidro desarrolló, en lo que va del 2026, 140 campañas de educación y concientización vial que permitieron capacitar a más de 800 escolares en instituciones educativas, ciclovías y espacios públicos del distrito.

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