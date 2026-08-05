Con el objetivo de promover una convivencia segura y responsable en las vías desde la infancia, la Municipalidad de San Isidro desarrolló, en lo que va del 2026, 140 campañas de educación y concientización vial que permitieron capacitar a más de 800 escolares en instituciones educativas, ciclovías y espacios públicos del distrito.

Las actividades se desarrollaron en siete instituciones educativas del distrito: Alfonso Ugarte, Santa Úrsula, CIFO, El Olivar, Nido Smart Kiss, Nido Criarte y Nido Killa e incluyeron talleres, circuitos viales, dinámicas lúdicas y actividades participativas.

Durante las capacitaciones se reforzó el respeto por las normas de tránsito, el uso adecuado de los cruces peatonales y ciclovías, la movilidad sostenible y la seguridad de peatones y ciclistas.

Asimismo, docentes y padres de familia participaron activamente en las jornadas, contribuyendo a reforzar los aprendizajes y las buenas prácticas de seguridad vial dentro y fuera del entorno escolar.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que la educación vial constituye una herramienta fundamental para prevenir accidentes y formar ciudadanos responsables. En esa línea, señaló que la gestión municipal continuará impulsando acciones de educación y sensibilización que contribuyan a consolidar una cultura de respeto y convivencia segura en las vías.

Como parte de la metodología aplicada, los escolares participaron en simulaciones prácticas, reconocimiento de la señalización vial, circuitos educativos y actividades con material didáctico, botargas temáticas y animadores especializados. Estas dinámicas permitieron reforzar, de manera lúdica e interactiva, conductas responsables en la vía pública.

Las jornadas también incluyeron acciones de sensibilización relacionadas con el uso obligatorio del casco para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, así como la campaña “Scooters por la vereda NO” y la prevención de la contaminación sonora ocasionada por el uso innecesario del claxon, fomentando hábitos de movilidad más seguros y responsables.

La Municipalidad de San Isidro informó que estas jornadas continuarán durante el segundo semestre del año en colegios, espacios públicos y ciclovías del distrito. Como parte de esta estrategia, en setiembre se desarrollarán actividades especiales por la Semana de la Educación Vial 2026, las cuales incluirán nuevas intervenciones educativas y de sensibilización dirigidas a escolares, vecinos y usuarios de las vías del distrito.