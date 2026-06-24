Un incendio se registró la tarde de hoy miércoles 24 de junio en las inmediaciones de la Plaza Unión, en la primera cuadra de la Av. Argentina, en el Cercado de Lima, que obligó a los bomberos a movilizar una gran cantidad de unidades para evitar mayores daños.

Según las primeras informaciones, el siniestro empezó en un inmueble que almacenaba colchones en una galería a pocos metros de la Plaza Unión.

El incidente generó columnas de humo y olores intensos que afectaron a vecinos, transeúntes y comerciantes en la zona, mientras que los bomberos enviaron unas diez unidades que permitieron controlar el incendio y contener los daños.

Hasta el momento, no hay información sobre los daños o posibles heridos producto del siniestro, pero se conoció que tras poco más de una hora se pudo controlar el fuego y los bomberos continuaban con labores con apoyo de la policía para evitar el tránsito de personas y vehículos.