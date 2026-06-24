Las columnas de humo por el incendio afectaron a los vecinos ubicados a varias cuadras de distancia en el Cercado de Lima. (Twitter: @Aderly)
Las columnas de humo por el incendio afectaron a los vecinos ubicados a varias cuadras de distancia en el Cercado de Lima. (Twitter: @Aderly)
Por Redacción EC

Un incendio se registró la tarde de hoy miércoles 24 de junio en las inmediaciones de la Plaza Unión, en la primera cuadra de la Av. Argentina, en el Cercado de Lima, que obligó a los bomberos a movilizar una gran cantidad de unidades para evitar mayores daños.

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