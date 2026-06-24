Un incendio se registró la tarde de hoy miércoles 24 de junio en las inmediaciones de la Plaza Unión, en la primera cuadra de la Av. Argentina, en el Cercado de Lima, que obligó a los bomberos a movilizar una gran cantidad de unidades para evitar mayores daños.
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