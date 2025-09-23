La delincuencia sigue azotando diversos rubros y afectando a economía día a día. Esta vez, un grupo de transportistas que cubren la ruta Lima – Callao, toda la avenida Argentina hasta la Plaza Unión en el Cercado de Lima, anunciaron que desde mañana, miércoles 24 de setiembre, incrementarán el pasaje debido a las extorsiones que sufren.

Buenos Días Perú indicó que el aumento será de 0.50 céntimos, por lo que el nuevo precio para el público será de 1.50. Los trabajadores reclaman que “ya no pueden más” pues son hasta cinco bandas criminales que les solicitan el pago de cupos.

Uno de los choferes confirmó que el pasaje directo costaba S/2.50 y ahora deberá pagar S/3.00.

También se constató que algunos de sus colegas ya han optado por dejar el trabajo debido al miedo constante y a la presión económica que supone entregar dinero a los extorsionadores.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres víctima o testigo de un delito o se haya violado alguna norma, contáctate con la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. Solo debes marcar el 105, funciona las 24 horas, siete días de la semana. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.